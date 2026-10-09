Создать золотой библиотечный фонд СНГ в Астане предложил Токаев

Президент

Данный фонд можно было бы разместить в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине следующего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Создать золотой библиотечный фонд СНГ в Астане предложил Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – участников Содружества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В Казахстане учрежден Национальный день книги, реализуется проект «100 книг, читаемых нацией». Предлагаю развить эту идею и создать «Золотой библиотечный фонд СНГ», включив в него выдающиеся образцы литературы наших народов. Данный фонд можно было бы разместить в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине следующего года. Проект мог бы вобрать в себя профессиональные переводы с созданием общедоступной цифровой библиотеки. Убежден, что взаимное изучение истории, культуры и духовного наследия народов Содружества путем популяризации лучших литературных произведений позволит нашей молодежи лучше понимать друг друга и, что крайне важно, держаться вместе в этом нестабильном мире», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение.

#Токаев #СНГ #библиотека

Популярное

Все
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Тренды зернового рынка
На сцене – молодость
Кулинарная философия
Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана
К новому и необычному
Это нежное и притягательное слово «айналайын»
Мечтай и твори
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Улыбнись и попробуй заговорить
Баянаул за пределами пляжа
Сезон фотоохоты длится круглый год
Нас этому не учили
Медальная арифметика с золотым дефицитом
Пять жемчужин Аулиеатинской земли
Аутизм – не приговор, а особенность развития
Назерке Кубыгулкызы «оживляет» интерьеры
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана
В Астане открылся Art Qurultay
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Президент обозначил ключевые направления взаимодействия стр…
Главы государств СНГ посетили фестиваль национальных блюд
Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана
Молодежный форум волонтеров предлагает провести Президент в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]