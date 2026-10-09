Создать золотой библиотечный фонд СНГ в Астане предложил Токаев

Данный фонд можно было бы разместить в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине следующего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Создать золотой библиотечный фонд СНГ в Астане предложил Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – участников Содружества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«В Казахстане учрежден Национальный день книги, реализуется проект «100 книг, читаемых нацией». Предлагаю развить эту идею и создать «Золотой библиотечный фонд СНГ», включив в него выдающиеся образцы литературы наших народов. Данный фонд можно было бы разместить в Президентской библиотеке, строительство которой завершится в Астане в середине следующего года. Проект мог бы вобрать в себя профессиональные переводы с созданием общедоступной цифровой библиотеки. Убежден, что взаимное изучение истории, культуры и духовного наследия народов Содружества путем популяризации лучших литературных произведений позволит нашей молодежи лучше понимать друг друга и, что крайне важно, держаться вместе в этом нестабильном мире», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение.