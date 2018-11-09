Создательнице финансовой пирамиды в Семее добавили срок

В Семее вынесен еще один приговор директору инвестиционной компании ТОО "Каржы Инвест ЛТД", с продлением наказания на 6 месяцев, сообщает Inform.kz
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Судебное заседание прошло по делу директора инвестиционной компании Даны Тахировой, обвиняемой в создании финансовой пирамиды.
В июле текущего года городской суд Семея № 2 приговорил ее к 7 годам лишения свободы, с взысканием с нее 27 миллионов тенге в пользу 54 человек из 176 пострадавших. Однако заявления пострадавших от мошенницы жителей города продолжали поступать. Заявления подали около 300 человек. Только 244 из них во время судебного заседания смогли документально доказать нанесенный им ущерб. Общая сумма ущерба, нанесенного гражданам, составила 42,354 миллиона тенге. Городской суд № 2 вынес второй приговор Дане Тахировой.
"К ранее назначенному наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет прибавляются еще 6 месяцев лишения свободы. Но суд, учитывая наличие у подсудимой четырех несовершеннолетних детей, отложил приговор на 5 лет", – сообщила пресс-служба суда.
Напомним, 14 февраля 2018 года в отношении директора товарищества было возбуждено уголовное дело по статье 217 ("Создание финансовой/инвестиционной пирамиды и руководство ею") и 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса РК. В течение трех лет ТОО "Каржы Инвест ЛТД" входило в доверие к гражданам, затем обмануло их. Жители, желавшие получить от компании свои деньги с прибылью, брали кредиты на суммы до миллиона тенге и сдавали в компанию. Они отдавали компании 40 процентов от суммы взятого кредита, остальные деньги оставляли себе. Платежи по кредиту выплачивала компания. Вначале компания своевременно платила по кредитам и таким способом вошла в доверие к жителям. Они поняли, что их обманули лишь тогда, когда банк начал требовать платежи по кредитам.