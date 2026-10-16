Создавал искусственные скандалы и распространял фейки – гособвинитель о Бокаеве

Суд

Четвертый эпизод дела посвящен масштабному обману в интернете

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алмалинском суде Алматы прокурор зачитал обвинение бывшему советнику главы «КазТрансГаза» Санжару Бокаеву. Как уже упоминалось, его обвиняют в крупном мошенничестве, краже гранитных плит, незаконной вырубке деревьев в роще Баума, а также в распространении фейков, сообщает Kazpravda.kz 

По версии обвинения, Бокаев использовал свои соцсети, чтобы создавать искусственные скандалы. Для этого он не только устраивал постановочные преступления, но и специально искажал официальные данные.

По словам прокурора, информационная кампания строилась шаг за шагом. Сначала Бокаев выпускал ролики о преступлениях, которые сам же и заказал (кража плит и вырубка деревьев в роще Баума). Он нанимал людей, а потом вместе со своим мобилографом У.Нусипкожой снимал последствия преступлений на камеру, выдавая все это за произвол чиновников и строителей.

Поняв, что аудитория безоговорочно верит таким видео, Бокаев и его помощник начали действовать по-новому – стали специально подтасовывать факты из открытых источников.

В начале октября они выпустили ролик о ремонте пешеходных переходов в Бостандыкском районе. Изучив сайт госзакупок, они точно знали, что около 968 миллионов тенге выделили на ремонт сразу 10 переходов (5 подземных и 5 надземных). Однако на сайте общая сумма пишется в самом заголовке тендера. Воспользовавшись этим, Бокаев заявил на видео, что почти миллиард тенге потратят на ремонт всего двух переходов. Чтобы зрители поверили, в ролик специально вставили обрезанный скриншот с сайта.

В ноябре 2025 года Бокаев и Нусипкожа провернули такую же схему с ремонтом выставочного центра «Атакент». На этот проект из бюджета выделили около 10,3 миллиарда тенге. В документах было прописано огромное количество разных работ: прокладка труб водопровода и канализации, установка детских площадок, аттракционов и парковых зданий.

Бокаев проигнорировал все это. Он специально обратил внимание зрителей только на короткое название тендера и заявил, что больше 10 миллиардов тенге пойдет исключительно на уличные фонари. Для убедительности он привел ложное сравнение с расходами на освещение столицы Азербайджана.

Реальный вред от их действий подтвердила специальная судебная экспертиза, в которой участвовали филологи и политологи. Эксперты сделали однозначный вывод – в постах Бокаева использовались скрытые манипуляции, чтобы навязать людям неверное мнение.
 

#суд #обвинение #прокурор #Бокаев

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