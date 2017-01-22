​Создавать «социальные лифты» для молодых

507
Адия Кенжегулова

Дарига Назарбаева отметила успехи в реализации молодежной политики, подчеркнув необходимость открытия новых возможностей для представителей сельской и социально уязвимой молодежи. Сенатор также поручила повысить уровень информированности молодежи о важных социальных программах и проектах, реализуемых государством.

– Необходимо создать усло­вия для самореализации­ мо­лодежи, создавать «соци­аль­ные лифты» и научить молодых выживать в кризисных условиях, – считает Дарига Назарбаева.

В ходе совещания обсуж­дена работа Конгресса в 2016 году и концептуальные предложения по развитию военно-патриотического движения, школьного спорта, молодежного туризма, а также программы празднования юбилейного года организации. По мнению Дариги Назарбаевой, необходимо усилить информационное освещение деятельности молодежи в государственных СМИ, открыть тематические программы и рубрики. Была отмечена необходимость не только повысить уровень информированности молодежи о мерах, реализуе­мых государством, но и использовать информационные каналы для повышения узнаваемости дейст­вий партнеров.

В совещании приняли участие депутаты Парламента, руководство ведомств, курирующих сферу молодежной политики, представители проекта Всемирного банка, руководители институтов развития неправительственного сектора, партнеры Конгресса молодежи в области военно-патриотического воспитания и развития школьного спорта, лидеры молодежных организаций.

Особое внимание уделено проекту Всемирного банка «Развитие молодежного корпуса». В связи с этим на мероприятие были приглашены заместители акимов Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областей, где будет проходить пилотная апробация подходов и механизмов реализации в 2017 году.

