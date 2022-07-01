Создавать советы отцов при школах предложили в Казахстане

Роль мужчин в образовании и воспитании предложила повышать руководитель Союза многодетных матерей «Талбесік» Ляззат Кожахметова, в ходе заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.
По ее мнению, при школах необходимо создавать советы отцов.
– В сегодняшних учебных заведениях среднего звена 90% преподавателей – женщины, – отметила Ляззат Кожахметова. – Дома также воспитанием детей больше занимаются женщины. Роль мужчин в воспитании детей у нас низкая.
Она предложила расширить практику школьных субботников, чтобы прививать детям бережное отношение к окружающей среде и к своему городу или селу.
А вот пользование мобильниками в школах, по ее мнению, лучше ограничить, чтобы учебный процесс не превращался в съемки видео для TikТok.
Также глава Союза многодетных матерей предложила запустить оперативную линию для оказания психологической помощи родителям детей с инвалидностью.