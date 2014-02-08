Создавая безбарьерную среду

– Долгом перед собой и обществом назвал заботу о людях с ограниченными возможностями Глава государства в своем нынешнем Послании, – рассказывает он. – Это подразумевает создание безбарь­ерной среды (мобильность человека, отсутствие правовых и психологических барьеров), трудоустройство (вопрос доходов, возможность экономической независимости и принятия самостоятельных решений), работу с прессой, чтобы общество адекватно воспринимало людей с инвалидностью, развитие правовой формы поддержки инвалидов и их организаций.

Все эти четыре направления весьма злободневны, как и вопрос о повышении пособия по инвалидности на 25%. Эту поддержку мы тоже восприняли на ура. Обсудив документ, приняли Обращение к Президенту, где говорится, что мы полностью поддерживаем Послание.

– Вы внесли какие-то предложения?

– Да. К примеру, ратуем за то, чтобы уже в нынешнем году была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. Сейчас принимается Национальный план по улучшению качества жизни людей с инвалидностью, но его разработкой в основном занимается Министерство труда и социальной защиты. Поскольку это проблемы комплексные, решать их нужно совместно, поэтому в формировании плана должны принимать участие и другие ведомства, в частности министерства образования и науки, здравоохранения, культуры и информации.

Подчеркну: Президент в своем Послании четко акцентировал, что для людей с ограниченными возможностями Казахстан должен стать безбарьерной зоной. В связи с этим мы считаем: в каждом регионе в комиссию по приемке зданий должны быть включены организации людей с инвалидностью. Наравне с другими членами приемной комиссии они должны решать, насколько здания доступны для инвалидов различных категорий.

– Вы поднимали вопрос трудо­устройства?

– Считаем, что нужно создать фонд по примеру некоторых передовых западных стран. Такие структуры аккумулируют штрафы предпринимателей, связанные с нарушениями, касающимися выделения трехпроцентной квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Из фондов финансируется создание и переоборудование рабочих мест для инвалидов, их обучение, организация профессиональных центров.

Кроме того, мы обратились к Президенту с просьбой поддержать институт советника. Есть советники из числа инвалидов при акимах, но при некоторых министерствах, которые тесно связаны с решением проблем людей с инвалидностью, их пока нет. Думаем, советник из числа инвалидов должен работать и при Президенте, и при Премьер-Министре.

Совместным приказом министра транс­порта и коммуникаций и министра труда и социальной защиты населения вышли правила, связанные с перевозкой на инватакси, и мы рассматривали в том числе, как единообразно их можно применять в регионах.

– Наверное, у вас есть предложения и в законопроект «О государственной поддержке НПО»?

– Мы его внимательно проанализировали. Здесь предлагаются следующие механизмы: премии, государственно-социальный заказ, информационная, правовая и методическая поддержка неправительственных организаций.

Правовая поддержка состоит в том, что законодательная часть, связанная с проблемами инвалидов, должна развиваться, иметь антидискриминационные формы, чтобы был фундамент для защиты прав инвалидов в области прав человека, как диктует конвенция. В законопроекте, на наш взгляд, не хватает поддержки НПО в виде грантов.

Во всем мире проекты, связанные с социально значимыми мероприятиями, финансируются изначально в виде грантов. Выбирается лучшая идея, и если она действенно себя проявила, в рамках государственных закупок объявляется заказ. Поэтому мы говорим, что данный законопроект следует дополнить, гранты помогали бы совместному с государством решению социально значимых задач.

На встрече было решено и далее проводить мероприятия по обсуждению значимых вопросов и путей их конкретного решения, в том числе в областях. Есть намерение создать ассоциацию советников для более эффективной защиты прав и интересов людей с ограниченными физическими возможностями в регионах и разработки механизмов и путей решения различных проблем людей с инвалидностью.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ,

фото организаторов

Алматы