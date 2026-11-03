Создавая развитую страну

Пути реализации Послания Главы государства обсудили в регионах на встречах с населением депутаты Курултая, представители Қазақстан Халық Кеңесі и Правительства.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кокшетау в составе делегации работали депутат Курултая Асхат Рахимжанов, член Қазақстан Халық Кеңесі Багдат Рахметуллина, а также вице-министр энергетики Ерлан Акбаров. Открывая встречу, Асхат Рахимжанов подчеркнул историческую важность Послания и фундаментальность поставленных в нем задач, которые обеспечат масштабное развитие нашей страны в ближайшее время.



– Объявление 2027 года Годом Всенародной большой стройки – это масштабная инициатива, которая затрагивает практически каждый регион и непосредственно связана с качеством жизни граждан. Для Акмолинской области эта инициатива имеет особое практическое значение, – отметил депутат Асхат Рахимжанов.



В Косшы состоялись встречи в городской школе-гимназии, поликлинике «Виамедис» и общественном культурно-спортивном комплексе. Как отметила депутат Курултая Шолпан Каринова, одна из главных задач таких встреч – не только разъяснить положения Послания, но и услышать граждан.



В Алматы в Доме социальных услуг сос­тоялась встреча представителей сферы социальной защиты с депутатом Курултая Айдосом Сарымом, первым вице-министром труда и социальной защиты населения Ерболом Туякбаевым, членом Қазақстан Халық Кеңесі Айгуль Садуакасовой и руководителем управления занятости и социальных прог­рамм Алматы Бауыржаном Жаубасовым. Кроме того, эта рабочая группа провела встречи с представителями сфер образования и здравоохранения, а также жителями Бостандыкского и Медеуского районов. Представители различных сфер получили возможность высказать свое мнение и внести предложения по актуальным вопросам.



– Наша главная задача – донести до населения идеи и поручения Президента, а также собрать мнения, предложения и позиции граждан по обозначенным вопросам, – отметил Айдос Сарым.



Вторая рабочая группа, в состав которой вошли депутат Курултая Сергей Пономарев, член Қазақстан Халық Кеңесі Мейиржан Отыншиев, вице-министр финансов Асет Турысов, член Общественного совета Алматы Аскат Кабашев и директор Палаты предпринимателей Алматы НПП «Атамекен» Шынгысхан Маманов, встретилась с жителями Алмалинского, Ауэзовского и Жетысуского районов. В Доме ученых состоялась встреча с представителями научного сообщества, а в Доме инвестиций – с предпринимателями.



– Как подчеркнул Глава государства, историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в накоплении средств на их счетах, но и в создании развитой страны, которую мы оставим им в наследство, – сказал депутат Курултая Сергей Пономарев.



Член Қазақстан Халық Кеңесі Мейиржан Отыншиев остановился на вопросах социальной политики и здравоохранения, разъяснив основные направления работы по реализации поручений Президента.



В состав третьей рабочей группы вошли депутат Курултая Айжан Скакова, вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов и председатель Общественного совета Алматы Нуржан Жакыпов. Участники делегации провели встречи с жителями Алатауского, Наурызбайского и Турксибского районов, представителями IT-сообщества и молодежью города. Депутат Курултая Айжан Скакова обратила внимание на инициативы, непосредственно влияющие на повседневную жизнь граждан.



– Результаты реформ должна ощутить каждая семья. Государственная поддержка должна доходить до тех, кто действительно в ней нуждается, а экономический рост – сопровождаться созданием новых рабочих мест и увеличением реальных доходов населения, – подчеркнула Айжан Скакова.



В Астане в обсуждении экономических и общественных инициатив участвовали депутат Курултая, профессор Дихан Камзабекулы, член Қазақстан Халық Кеңесі Табигат Зейнулкабден, писательница и драматург Роза Муканова и первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. Участникам разъяснили два центральных направления Послания – «Халықтық құрылыс» («Народная стройка») и народную цифровую экономику.



Отдельный маршрут был посвящен социальной политике. На встречах председатель Комитета по финансам и бюджету Курултая Ольга Перепечина подчеркнула важность адресной помощи: поддержка должна доходить прежде всего до людей, действительно оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она также затронула предстоящее повышение минимальной заработной платы, необходимость сдерживания инфляции и доступность государственных услуг для пожилых людей и граждан, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами.



На встрече с IT-сообществом в Astana Hub депутат Курултая, председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке Дархан Ахмедиев отметил, что цифровые решения необходимы практически во всех направлениях Послания. Задача – помогать отечественным компаниям выходить на зарубежные рынки, а жителям регионов – находить работу и покупателей через цифровые платформы.