Сожгли и закопали несовершеннолетнюю девушку в Алматинской области

Обгоревшее тело объявленной в розыск девушки нашли около Капшагайского водохранилища, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Алматы.

По информации полицейских, в управление полиции Алмалинского района Алматы 27 мая с заявлением о пропаже дочери 2005 года рождения обратилась ее мама. По словам женщины, дочь ушла из дома 24 мая.

Следственно-оперативная группа установила круг лиц, возможно, причастных к ее исчезновению. Ими оказались жители Алматинской области - гражданин К. 1992 года рождения и гражданин Б. 2001 года рождения. Как выяснилось, с ними девушка познакомилась на улице в день своей пропажи.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий подозреваемые дали признательные показания в убийстве и показали место захоронения тела – недалеко от Капшагайского водохранилища.

По словам задержанных, пытаясь скрыть следы преступления, они сожгли тело девушки и после этого закопали.

Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Дальнейшее расследование, согласно принципу территориальности, будет осуществлять департамент полиции Алматинской области", - добавили в ДП Алматы.