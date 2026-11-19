Самое показательное место в Пос­лании – переход в начале. О Конс­титуции, принятой в марте, и о новой политической архитектуре сказано коротко: народ эти перемены видит, задерживаться на них нет нужды. После этого почти весь текст посвящен тому, что можно будет увидеть своими глазами и чем можно воспользоваться, – больницам, дорогам, электростанциям, газу и воде в поселках.

инфографика Натальи Ляликовой

Объяснение в том, что разные перемены люди замечают с разной скоростью. Политическая реформа меняет правила работы государства, но в повседневной жизни ее результат проявляется постепенно, и чтобы его ощутить, нужен опыт нескольких лет. С новой школой в конкретном районе города все иначе. Год назад ее не было, теперь в ней учатся дети, и родителям ничего не нужно объяснять.

Поэтому стройка – это не только экономическая программа. Она влияет на то, как люди оценивают курс страны, причем в трехлетнем цикле, пока инс­титуциональные изменения работают в более длинном промежутке. Обе линии нужны друг другу. Реформа без видимых результатов рискует остаться абстракцией для большинства граждан, стройка без новых правил – очередной кампанией по освоению средств.

Масштаб «Народной стройки» впечатляет: до конца 2029 года из Нацио­нального фонда будет направлено около 6,5 трлн тенге, из них 1,5 трлн – уже в ближайшие месяцы, до конца февраля 2027-го. Первыми пойдут около 70 медицинских объектов, включая восемь перинатальных центров и семь многопрофильных детских больниц, и порядка 50 объектов образования, спорта и культуры. Отдельно – газификация и водоснабжение населенных пунктов.

За этим стоит и другой взгляд на Нацфонд. Долгое время его ценность измерялась прежде всего объемом накоплений. Президент теперь формулирует задачу иначе: следующим поколениям нужно оставить не только деньги на счетах, но и страну с современной инфраструктурой. Средства, которые сберегались на случай кризиса, превращаются в объекты со сроком службы в десятилетия.

Для идеологического эффекта важно не только то, что строится, но и кто строит и из чего. Здесь Президент поставил условие, которое можно считать стержнем всей программы: средства Нацфонда не должны идти на оплату импорта. Основой стройки должны стать казахстанские стройматериалы, металлоконструкции, инженерное оборудование. К работам предписано привлекать малый и средний бизнес на местах, в госзакупках закрепить за ним часть объемов и упростить требования к поставщикам.

Разница здесь вполне понятная. Если кабель, насосы и металлоконструкции для новой больницы закуплены за рубежом, заметная часть выделенных денег уходит из страны, и заказ получают чужие заводы. Если тот же объект собран из продукции казахстанских предприя­тий, деньги остаются в отечест­венной экономике и возвращаются в нее зарплатами и налогами.

Для малого и среднего бизнеса это возможность сменить профиль. Его доля в ВВП уже около 40%, в инвестициях в основной капитал – около 70, но треть малых предприятий по-прежнему работает в торговле. Перепродавать проще, чем производить, пока у производителя нет гарантированного покупателя. Многолетний государственный заказ на казахстанскую продукцию как раз и дает такого покупателя. Вместе с предложенным мораторием на проверки малого бизнеса с 2027 года и курсом на декриминализацию экономических правонарушений это складывается в понятные условия для тех, кто решится вложиться в производство.

«Экономический национализм» в Послании не означает закрытости. Речь идет и о привлечении ведущих мировых компаний, а от партнеров по атомным станциям прямо ожидаются производства в Казахстане и подготовка отечественных специалистов. Условие одно – ценность, созданная в стране, должна в ней и оставаться. Эта линия проходит через весь текст: офтейк-контракты для отечественных производителей, развитие собственных логистических операторов (сейчас больше половины автотранзита через страну приходится на иностранных перевозчиков), оценка демпинга и барьеров для местных товаров в торговых сетях как коррупции. Курс Президента на увеличение внутристрановой ценности получает в «Народной стройке» самое наглядное применение.

Для регионов такой шанс выпадает нечасто. Государственный заказ на несколько лет вперед – это гарантированный спрос, под который производитель кирпича, металлоконструкций или окон может взять кредит на оборудование и нанять людей. В Пос­лании говорится о формировании экосистемы вокруг региональной специализации, и стройка способна ее запустить. При этом углубится и переработка наших национальных богатств – очевидно, что для оперативного возведения крупных энергетических и социальных объектов потребуются технологичные и капиталоемкие предприятия.

При этом не забывает Глава государства и о контроле. Новая школа убеждает быстро. Но так же быстро подрывает доверие дорога, разбитая после первой зимы, или больница, которая третий год стоит недостроенной. Отсюда в Послании столько внимания качеству и администрированию – вплоть до передачи всех дорог, включая местные, в ведение Министерства транспорта на уровне планирования и приемки качества. Для отечественного бизнеса это тоже экзамен: от того, как казахстанские подрядчики и заводы справятся с заказом, зависит, станет ли опора на собственное производство нормой.

Название «Народная стройка» в этом смысле точное. Народ здесь и владелец средств Национального фонда, и исполнитель – через свои предприятия, и тот, кто будет пользоваться результатом. Задача в том, чтобы все три роли сошлись.