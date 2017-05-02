​Созидательная дружба во благо родной земли

Казахстанцы прекрасно понимают непреходящую ценность мира, сплоченности, стабильнос­ти. «Мы формируем уникальную и до сих пор нигде не повторенную модель единства народа», – сказал в одном из своих выступ­лений Нурсултан Назарбаев. А праздник 1 Мая – это лучшее ­доказательство того, что государственный курс на сохранение и укрепление межнационального единства и общественного согласия в Казахстане дорог каждому жителю республики.

Астана



Праздник единства народа Казахстана в столице стартовал фестивалем детского творчества «Салем, Астана!», состоявшимся в киноконцертном зале дворца «Жастар». С самого утра распахнули двери городские библиотеки и музеи с приглашением посетить тематические выставки и встречи. Но основные торжества, по традиции, развернулись на главной площади страны – Қазақ елі.

Корейский, украинский, русский, татарский, десятки других этнокультурных объединений города представили культурно-развлекательную программу, а также блюда национальной кухни. Одной из особенностей праздника стала его благотворительная направленность. Было решено все вырученные от ярмарочной торговли средства направить на лечение маленькой Аимжан Досжан, которой требуется 150 тыс. евро. Люди активно откликались на просьбу о помощи ребенку, нуждающемуся в дорогостоящей операции, что, по словам заведую­щей секретариатом АНК Астаны Ляззат Кусаиновой, еще раз продемонстрировало неравнодушие и сплоченность казахстанцев.

Именно так должен проявляться патриотизм, считает и руководитель центра «Вайнах» Салман Героев.

– В этот день мы с глубоким уважением вновь говорим о гуманизме и доброте казахского народа, который в трагические годы депортаций и репрессий не только не отвернулся от нас, а поделился последним куском хлеба. И мы будем стараться, чтобы и последующие поколения были воспитаны в духе дружбы, взаимо­понимания, взаимоуважения этносов, – отметил он.

Какой же праздник без зажигательных танцев и песен! На площади Қазақ елі творческие номера представили коллективы этнокультурных объединений, столичный театр танца «Наз», а также звезды казахстанской эстрады. Настоящим украшением праздника стало выступление соседей из России – танцевальной группы Государственного Омского русского народного хора, которая за свои яркие номера не раз срывала громкие аплодисменты.

Было что посмотреть и любителям спорта: недалеко от главной сцены на импровизированном борцовском ковре боролись за звание лучшего и за призы юные борцы по қазақ күресі. Праздничные мероприятия в этот день прошли и на городской площади перед зданием акимата.

Алматы

Под сводами большого шанырака, воздвигнутого прямо посреди площади Абая, в Алматы состоялось праздничное гулянье по случаю Праздника единства народа Казахстана.

Шанырак как символ семейного очага стал олицетворением общего дома для единой семьи народов нашей многонациональной республики. Размеры площади перед Дворцом Республики смог­ли вместить только 22 шатра, стилизованных под национальные жилища: рядом с русской хатой, крытой соломой, расположилась бурятская юрта, следом – каменные сакли осетин, чеченцев и ингушей, «разбавленные» пест­рыми и яркими узбекскими и уйгурскими шатрами.

Более 5 000 горожан собрались на площади, чтобы вместе отметить радостный праздник. В ложе почетных гостей – народный артист Асанали Ашимов, олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров, поэт и драматург Нурлан Оразалин. Поздравить алматинцев с праздником приехал и глава мегаполиса Бауыржан Байбек.

– Не случайно мы назвали Алматы городом тысячи красок, ведь в нем проживают представители более 100 этносов. Мы уделяем большое внимание межэтничес­кой сфере, понимая, насколько важно сохранить культурное многообразие. В условиях модернизации общественного сознания это имеет ключевое значение, поскольку, как сказал Елбасы, сохранение своей культуры, собственного национального кода – первое условие модернизации нового типа, – подчеркнул он.

Каждое этнокультурное объединение представило блюда национальной кухни и образцы народных ремесел – от расшитых цветными узорами и золотом молдавских кофтиц и узбекских чапанов до белорусских соломенных шкатулок. Ароматы душистого плова плыли над площадью, а от разнообразия национальных блюд – армянского авилюка, дунганского хошана, русских блинов, знаменитых немецких и осетинских пирогов – даже у самого взыскательного гурмана закружилась бы голова.

Каждый этнокультурный центр пытался отличиться: грациозные узбекские красавицы вовлекали прохожих в свой зажигательный танец, а самая большая очередь из желающих сфотографироваться в белоснежной бурке выстроилась у дагестанского шатра. В заключение праздничного гулянья ­состоялся концерт с участием звезд казахстанской эстрады и народных творческих коллективов.

Акмолинская область

Праздник единства народа Казахстана предварил состоявшийся накануне велопробег, посвященный в том числе предстоящей выставке «ЭКСПО-2017». Его организаторами выступили департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области и Центр детско-юношеского туризма, крае­ведения и экологии при управлении образования.

На финише депутат областного маслихата Еркин Исимбаев поздравил казахстанцев с праздником и открытием велосипедного сезона, а руководитель управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов вручил памятные подарки самому старшему и самому юному участникам – Валерию Карагаеву и Даниилу Белову.

Главные торжества прошли на площади Абылай-хана. С поздравлениями к собравшимся обратился аким Акмолинской области Малик Мурзалин. Праздничную программу открыла хореографическая композиция «Единство в многообразии».

Затем вниманию собравшихся была представлена выставка декоративно-прикладного творчества умельцев Ассоциации мас­теров Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. Продолжила программу презентация этно­костюмов XVI–XVII веков из нетрадиционных материалов «Прекрасное из глубины веков».

Апофеозом празднества стал трехчасовой праздничный концерт творческих коллективов Акмолинской областной филармонии и артистов художественной самодеятельности региона.

Актюбинская область

Праздник единства народа Казахстана отмечают не только на площадях городов и сел, но и за щедрым столом в каждом доме. В Актобе в этот день собственное жилье обрели новоселы пятиэтажного общежития на улице Маресьева.

Двойной праздник надолго запомнится 115 молодым учителям, врачам, представителям других профессий бюджетной сферы, многие годы мечтавшим о собственной крыше над головой. Новоселье стало возможным благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости-2020». На эти цели из республиканского бюджета было выделено 570 млн тенге.

К осени здесь должны получить жилье еще 400 очередников. После небольшого перерыва в области возобновляется строительство социального жилья. С каждым годом экономика страны укрепляется, появляются возможности решать насущные проблемы людей.

В это время на главном проспекте областного центра – Абулхаир-хана – готовились к шествию «Бір шаңырақ астында» общественные организации, трудовые коллективы, студенты и школьники. Выстроившись в длинную колонну, они двинулись к Парку им. Первого Президента РК. В нескольких метрах от него находится Водно-Зеленый бульвар, где и началось главное действо дня.

– Праздник единства народа Казахстана – великий день для всех нас. Будущее любой нации и государства в первую очередь зависит от стабильности и согласия в обществе. Наша страна являет собой пример мира и дружбы, и это позволяет успешно решать экономические и социальные задачи. Недавно Президент озву­чил новые проекты «Туған жер – Малая родина», «100 новых лиц Казахстана». Каждому из нас предстоит не только словом, но и делом внести вклад в расцвет родного края, – отметил аким области Бердыбек Сапарбаев.

Алматинская область

В Алматинской области Праздник единства народа Казахстана отметили традиционно широко. С раннего утра радостная атмосфера ощущалась во всех городах и поселках. В Талдыкоргане основные торжества развернулись в парке «Жастар», куда, несмотря на дождливую погоду, пришло много горожан и гостей областного центра.

Артисты детских художественных коллективов и областной филармонии им. Суюнбая исполнили хореографическую композицию «Сюита дружбы», включающую танцы народов, проживающих в Жетысу. Хорошее настроение подарили зрителям и танцоры ряда этнокультурных объединений, входящих в областную АНК. Довольно зрелищной оказалась демонстрация национальных видов спорта, а также выставка изделий ручной работы учащихся городских школ под названием «Мир, единство, согласие».

Поздравив земляков с праздником, аким Талдыкоргана Багдат Карасаев пожелал им укреплять дружбу, единство и согласие – основу благополучия и стабильности нашей страны. Торжества продолжились ярким гала-концертом призеров республиканского конкурса «Өнерім – өмірім», ансамбля «Талдықорған әуендері».

Кульминацией праздника стало открытие сезона игровых аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха, где наблюдалось большое количество нарядно одетых мам и малышей. Народные гулянья завершились поздним вечером молодежной дискотекой.

Атырауская область

Программа Праздника единства народа Казахстана в Атырау была насыщена различными культурно-массовыми мероприятиями, которые прошли в разных час­тях города.

Основное праздничное действо развернулось на главной городской площади имени двух казахских батыров – Махамбета и Исатая. Здесь состоялись театрально-хореографическое представление «Мәңгілік Ел – Қазақстан» и праздничный концерт с участием народной артистки РК Розы Рымбаевой. Кроме того, был торжественно открыт IV Международный детский фес­тиваль искусств «Алмалы. KZ», а вечером был праздничный концерт «Қазақстан – ұлы достық мекені» с участием звезд казахстанской эстрады.

– 1 Мая для нас – это праздник дружбы. Мы такие разные, но мы едины. Туған жер – Қазақстан! – подчеркнула жительница Атырау Раиса Биткова. – А еще это день объединения вок­руг Лидера нации Нурсултана ­Назарбаева. Тот факт, что мы празднуем этот день под мирным небом, – его историческая заслуга.

Восточно-Казахстанская область

В Восточном Казахстане визиткой праздника стало многотысячное шествие «Я – патриот Казахстана». В Усть-Каменогорске драйв акции задали брутальная «конница» местного байк-клуба и автоколонна. За ними под военный оркестр по городским улицам прошли колонны производственных коллективов.

В шествии участвовали студенты, школьники, педагоги, медики – всего около 15 тыс. человек! Главные торжества по традиции развернулись на цент­ральной площади. На сцене под открытым небом один за другим «зажигали» фольклорные коллективы.

– Все члены Ассамблеи народа Казахстана в нашей области встречают праздник с прекрас­ным настроением, – заметила директор Дома дружбы Глубоковского района Фарида Сатае­ва. – Есть четкие ориентиры, как модернизировать страну, сохраняя духовные ценности и преемственность поколений. Общество едино в поддержке политики Главы государства, а сила нашего казахстанского народа именно в единстве!

Всего в регионе было запланировано свыше 300 праздничных мероприятий: посадка аллей, открытие парков, выступление оркестров, выставки робототехники, благотворительные акции и даже фаер-шоу.

...Праздничное шествие трудовых коллективов Семея прошло на центральной площади. Участие в нем приняли все крупные предприятия и учреждения. Завершилось мероприятие этнофестивалем «Бірлік», во время которого национально-культурные центры Дома дружбы познакомили со своей концертной программой, предложили уникальные изделия, выполненные в исконных традициях народного творчества.

В разных уголках города проходили мероприятия, также посвященные Празднику единства народа Казахстана. Так, в городском Дворце культуры знакомили со своим творчеством молодежные театры региона, а воспитанники школы кекушинкай-каратэ провели традиционный массовый забег. В парке лучшие коллективы организовали концерт в честь республиканской акции «Халықтың қуаты – бірлікте!».

Не остались в стороне от праздника и хранители леса, которые организовали массовую посадку в рамках природоохранной акции «Марш парков». Сотрудники Жанасемейского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы» вместе с волонтерами высадили 23 800 сеянцев сосны вблизи города у места, широко известного как Святой ключ.

Это рекордное количество сосенок, высаженных за один раз. Более 700 человек выразили желание внести свою лепту в восстановление реликтового соснового бора Прииртышья.

Жамбылская область

Основное праздничное действо в регионе прошло на территории историко-археологического комплекса «Древний Тараз». Оно состоялось внутри городища, обнесенного декоративной крепостной стеной.

Организаторы постарались передать атмосферу средних веков, тесно переплетающуюся с современностью. С одной стороны от памятника великому акыну Жамбылу раскинулся ряд шатров, где этнокультурные объединения продемонстрировали предметы быта народов, населяющих область, их национальные костюмы, утварь, блюда и искусство. С другой – была организована спортивная арена. Здесь состоялись показательные выступления борцов по қазақ күресі и бойцов игры «Ордабасы», состязания по кой котеру, асык ату, лянге, дарт­су, шашкам, шахматам и тогыз кумалаку. Изю­минкой стали татаро-башкирский «Бой на бревне», кыргызская игра «Поймай жеребца» и другие народные забавы.

Любителям творчества была предложена выставка живописи и декоративных работ. Особенно порадовали картины профессионалов, передавших жизнь древнего Тараза. Однако восторженно встречали и детские рисунки, на которых малыши отразили счастливую жизнь в общем доме – Казахстане.

Хорошее настроение задавали артисты местного цирка «Балау­са» и областной филармонии, а также художники-портретисты и мастера фейс-арта.

Таразцев поздравил аким облас­ти Карим Кокрекбаев, отметивший значимость этого праздника, объединяющего народ Казахстана под единым шаныраком.

Западно-Казахстанская область

В Уральске впервые в нынешнем году общегородские гулянья в честь Праздника единства народа Казахстана состоялись на новой площади. Представители областной АНК, государственных органов и трудовых коллективов прошлись в праздничном шествии под аплодисменты жителей города. Продолжением торжества стал концерт, звуки которого разносились далеко за пределы микрорайона.

Для участия в празднике, объе­диняющем все этносы, были приг­лашены соседи из Российской Федерации. Делегацию гостей возглавил заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Соловьев.

Выступая перед жителями области, собравшимися на площади, он поздравил всех с праздником и пожелал сохранить на века доб­рососедские отношения.

В рамках празднования этнокультурные объединения Западно-Казахстанской области организовали презентации своих центров, приготовили национальные блюда, поделки и продемонстрировали традиционные спортивные игры. Например, руководитель корейского общества Максим Пак провел мастер-класс по приготовлению любимой всеми закуски. Смешав нарезанную тонкой соломкой морковь с обжаренным луком, он от души добавил приправ и дал попробовать блюдо всем желающим.

– Такой салат очень легко приготовить, сделать его может каждый, – отметил представитель корейской диаспоры. – Наш многонациональный народ перенимает друг у друга самые лучшие традиции, и это касается не только кулинарии.

Карагандинская область

В Караганде 1 Мая на набережной Центрального парка культуры и отдыха прошел XXII областной фестиваль национальных культур «Шанырак дружбы», пос­вященный Празднику единства народа Казахстана. Концертные номера представили 29 этнокультурных объединений региона.

Открыл мероприятие глава области Ерлан Кошанов, отметивший, что нынешний год для казахстанцев особенный – это год обновления и государства, и общества:

– Если реформы в экономике и политике призваны создать лучшие условия для жизни, то духовное обновление направлено на то, чтобы сплотить казахстанцев вокруг главных ценностей – стабильности, единства, согласия.

Несмотря на прохладную погоду, зрители не ощущали дискомфорта. Яркие танцевальные номера, красивые песни согревали души карагандинцев. Как отметил руководитель молодежного крыла румынского культурного общества «Дакия» Александр Урмашов, этот музыкальный фестиваль – возможность отдохнуть душой.

Одновременно с фестивалем в разных частях Караганды на сценах перед домами культуры были организованы концерты, конкурсы рисунков на асфальте, игры. К слову, в преддверии праздника, 28 апреля, в карагандинском Доме дружбы с участием акима области прошло заседание «круглого стола» на тему «Бірлігібекем ел мықты».

В рамках мероприятия глава региона вручил руководителям 24 областных этнокультурных объединений гранты на 700 тыс. тенге за укрепление национального единства и мира. Кроме того, он внес интересное предложение по проекту «Малая родина»:

– Во многих наших поселках, аулах есть хорошая традиция, когда выпускники школ, где бы они ни жили, собираются и устраи­вают праздники, делают добрые дела для своей малой родины. Давайте сделаем эту традицию общенародной. Среди наших земляков много успешных людей. Я предлагаю пригласить их всех в Караганду и устроить большой гала-концерт.

Костанайская область

Во всех населенных пунктах Костанайской области в Праздник единства народа Казахстана были организованы этнические городки, а самым ярким среди них стал молдавский в Лисаковске.

С самого утра на этой площадке царило веселье: ученицы четвертой школы города задорно отплясывали, приглашая при­соединиться и зрителей. Бесспорные заводилы Карина Стельмах и Александра Меркунина в летних ярких платьицах вновь и вновь начинали хоровод. Было видно, что школьницам в радость делиться своим настроением с окружающими.

А в это время многочисленные зрители оценивали участников праздничного калейдоскопа, каждый из которых стремился продемонстрировать всю палитру национальных традиций, плясок и песен. Тут в хороводе молдаван можно было встретить казахов, украинцев, корейцев. И парни-узбеки шли вприсядку, а польские девушки голубками «проплывали» мимо кавказского джигита в папахе. Как справедливо отмечают лисаковцы, главное, чтобы праздник был от души.

Кызылординская область

В Кызылорде Праздник единства народа Казахстана подарил горожанам множество ярких мероприятий. Стартовали торжества на площадке перед Домом дружбы с красочных театрализованных представлений и форума «Казахстан – страна единого будущего».

– Благодаря мудрой политике Елбасы Казахстан стал страной мира и согласия, примером для других государств. В нашей области дружно живут депортированные во время сталинских репрессий дальневосточные корейцы, поволжские немцы, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, крымские татары и месхетинские турки. Казахи радушно приняли сосланных, и кызылординская земля стала их общим домом, – отметил, поздравляя собравшихся, аким области Крымбек Кушербаев.

Много теплых слов прозвучало и из уст других выступающих, ­отметивших значимые достижения страны и региона за годы независимости Казахстана.

Продолжил праздник в Доме дружбы фестиваль искусств этнокультурных объединений «Единство целей – единство духа». Многолюдно было в Первомай и на центральной площади, где горожан ждали замечательная концертная программа, аттракционы и конкурсы, спортивные состязания по национальным видам спорта, в том числе турнир палуанов. В областной универсальной библиотеке им. А. Тажибаева была организована тематическая выставка книг «Казахстан – земля дружбы», а в областном историко-краеведческом музее – выставка «Традиции чае­пития казахского народа». Немало прошло в знаменательный день и различных акций. К примеру, молодежь устрои­ла мотопробег «Менің елім» по центральным улицам города.

А вечером состоялось торжественное открытие нового сезона в городском парке культуры и отдыха, которое украсил замечательный концерт «Мелодия дружбы» с участием вокально-инструментального ансамбля областной филармонии «Сыр самалы».

Мангистауская область

На Каспийском побережье встретили Праздник единства народа Казахстана торжественным шествием, которое открыли байкеры региона. За мотоциклис­тами в красочных национальных костюмах проследовали представители Ассамблеи народа Казахстана, работники образования, студенты, нефтяники, банкиры, врачи, строители, сотрудники морского порта и спортсмены.

– Сегодня мы собираемся за большим дастарханом, где соседствуют казахский бешбармак и армянская долма, украинские вареники и узбекский плов, татарские беляши и осетинские пироги. Казахстан интернационален, но объединяет нас одно – вера в нашего Лидера ­Нурсултана ­Назарбаева, – отметила член армянского этнокультурного объе­динения Гасмик Данилян.

В это же время Праздник единства отмечали в войсковой час­ти регионального управления береговой охраны Пограничной службы КНБ РК. Военнослужащие пригласили представителей этнокультурных объединений Мангистауской области. Для морских пограничников гости приготовили красочный концерт, а также выставку национальной одежды и декоративно-прикладного искусства.

Различные праздничные мероприятия прошли по всей Мангистауской области. К примеру, в Актау на набережной жители смог­ли поучаствовать в спортивных соревнованиях, а также стать болельщиками областного турнира по шашкам, шахматам и тогыз кумалаку. А вечером на Каспийском побережье звезды эстрады дали праздничный концерт.

Павлодарская область

Праздник единства народа Казахстана стал в регионе продолжением народных гуляний, состоявшихся накануне, – здесь с размахом проводили Наурыз.

На центральной набережной было организовано театрализованное представление «Созвез­дия Великой степи», в котором приняли участие творческие коллективы не только различных учреж­дений культуры, но и Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области. К слову, сегодня в регионе действуют 24 областных, 87 городских и районных ЭКО, созданы советы общественного согласия, старейшин «Ақсақалдар алқасы», матерей, Центр медиации, научно-экспертная группа, в которую входят ученые трех вузов Павлодара, Клуб главных редакторов и координационный совет молодежных объединений. При КГУ «Қоғамдық келісім» функционируют 46 клубных и творческих объединений. В Доме дружбы ежегодно проходит более 500 мероприятий и акций с участием свыше 300 тыс. жителей региона.

Еще одним интересным событием дня стал массовый велопробег – в нем приняли участие около 2 тыс. человек – как профессиональные велогонщики, так и любители. Маршрут гонки прошел по новому мостовому переходу через Иртыш «Нұрлы жол». Как отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, тоже принявший участие в пробеге, в нынешнем году жители Прииртышья смогут поучаствовать еще во многих спортивных мероприятиях.

Тысячи павлодарцев собрались в этот день на ипподроме «Құлагер», где разместились больше двух десятков юрт. Здесь же состоялись соревнования по национальным видам спорта.

Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской облас­ти к Празднику единства народа ­Казахстана начали готовиться заблаговременно. Заседание «круг­лого стола» на тему «Наш выбор – единство, стабильность и процветание», музейный урок «В семье единой», молодежный флешмоб «Единая нация», фестиваль «Вместе дружная семья», а также конкурсы, состязания по национальным играм и другие мероприятия прошли во всех районах.

Большую роль сыграли дома культуры, библиотеки, музеи, ­театры. И, надо заметить, высокая посещаемость всюду была обеспечена не принуждением: каждое слово о единстве и дружбе в регио­не словно зерно ложится на благодатную почву – на территории области живут представители более ста национальностей, привыкшие уважительно относиться к обычаям и культуре соседа, а все вместе гордящиеся званием граждан Казахстана.

Здесь понятие единства многократно проверено делами. И это, поздравляя земляков с праздником, отметил аким СКО Кумар Аксакалов, напомнив, что в эти дни в адрес пострадавших от паводка североказахстанцев бескорыстная помощь поступает со всех уголков страны.

Общность судьбы стала темой яркой художественной композиции, разыгранной на центральной площади Петропавловска, откуда праздник шагнул по всему городу. С эстрадных площадок лились пес­ни и музыка, тут библиотечный десант высадил «Радугу дружбы», там развернули выставку мастера прикладного искусства, вот меряются силой батыры и волнуются болельщики «Веселых стартов», следом раскинулись юрты, рядом ребятишки рисуют на асфальте… И еще много интересного было предложено петропавловцам, вплоть до открытия танцевального сезона.

Южно-Казахстанская область

Шымкентцы Праздник единства народа Казахстана дружно отметили семьями и трудовыми коллективами, отправившись на площади, в парки и скверы.

Весь день на импровизированных концертных площадках выступали самодеятельные и профессио­нальные творческие коллективы. Главное же праздничное мероприя­тие прошло на площади Аль-­Фараби. Здесь горожан ждала этновыставка культурных центров ЮКО и «Караван дружбы».

С одним из главных праздников страны горожан поздравил аким области Жансеит Туймебаев, отметив, что наша Родина – это территория дружбы и согласия между различными этносами, которые, объединившись под шаныраком Ассамблеи народа Казахстана, участвуют во многих благих начинаниях.

Аким области вручил руководителям этнокультурных ­объединений премию «Бауырмал», которая ежегодно присуждается за весомый вклад в сохранение мира и общественно-политической стабильнос­ти в стране. В нынешнем году руководители 18 ЭКО получили по 200 тыс. тенге, которые пойдут на пошив новых костюмов и организацию различных мероприятий.

Праздник продолжила тысяча юных домбристов, исполнивших на одном дыхании под открытым небом кюй. Их сменили два десятка всадников, облаченных в одеяние Золотого человека. Представители различных этносов в праздничных национальных кос­тюмах показали танцы разных народов, в мире и дружбе живущих на казахской земле. А в праздничном концерте приняли участие творческие коллективы, работающие при этнокультурных объединениях. Их в Южном Казахстане 20.