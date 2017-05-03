​Созидательная роль культуры

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Рымбек Жумашев, первый проректор КарГУ им. Е. Букетова, доктор исторических наук, профессор

В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент подчеркивает, что на протяжении всех лет независимости страны этому аспекту наряду с экономической и технологической модернизацией государство уделяло большое внимание: разрабатывались и реализовывались такие культурно-просветительские проекты, как «Мәдени мұра», «Халық тарих толқынында».

Однако в настоящее время, когда благодаря планомерной реализации стратегических планов, сформулированных Президентом, Казахстану удалось достигнуть значительного прогресса, экономической и социально-политической стабильности, встал вопрос о необходимости модернизации общественного сознания. А для этого требуется продуманная стратегическая поддержка государства. В статье как раз и изложено программное видение соответствующих целей и задач, методов их достижения и решения.

В своей концепции Президент исходит из понимания того, что общественное сознание может существенным образом влиять на тенденции исторического развития государства. Сегодня общество, являясь неотъемлемой частью глобальных процессов, характеризуется стремительным и универсальным характером перемен, интеграцией всех сфер общественной жизни. Для успешного конкурирования требуется личность адаптивная, динамичная, высоко­образованная и в то же время морально устойчивая и стабильная в своих ценностных ориентирах и цивилизационной идентичности.

Исходя из этого Глава государства формулирует два основных приоритета развития общественного сознания. Это сохранение богатого насле­дия национальной культуры как базового субстрата казахстанской идентичности и, с другой стороны, активное прагматическое преобразование традиционных устоев, не соответствующих принципам рационального развития современного государства, инновационной экономики и меритократического общества. Такой подход нацелен на сохранение и упрочнение созидательной, интегрирующей роли национальной культуры. Он делает ее важным фактором совершенствования государства и общества.

Предложенные Президентом новые программы «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казах­станская культура в глобальном мире» послужат развитию общенационального патриотизма. Закономерно, что главным приоритетом современного конкурентоспособного общест­ва становятся образование и наука, культ знаний, которые призваны ориентировать молодого человека в динамичном глобализованном мире, обеспечивать его профессиональную и информационную мобильность.

Система образования должна быть нацелена на формирование у молодого поколения не только высоких профессио­нальных квалификаций, но и принципиальной открытости сознания, глобальной солидарности, способности к широкому и гибкому взаимодействию в региональном и глобальном пространствах.

Именно перед образовательным сообществом сейчас стоит особенно значимая задача – выработать эффективные инструменты многоаспектного процесса фундаментальной модернизации сознания современного общества Казах­стана как ключевого принципа развития страны и каждого ее гражданина.

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