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​Созидательная сила единства
Юлия МАГЕР

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, депутаты Парламента, дипломаты, ученые и эксперты из 12 стран мира приняли участие в международной конференции «Модель Нурсултана Назарбаева: 25 лет мира и согласия», посвященной 25-летию Независимости.

Подчеркивая актуальность предложенной для экспертного обсуждения темы, Г. Абдыкаликова напомнила, что четвертьвековая история независимого Казахстана убедительно доказала: конкурентоспособное государство может состояться только при наличии согласия, единства и стабильности в обществе. Она отметила, что эффективность развития современных государств определяется наличием сильных, ответственных и креативных национальных лидеров, каковым для нашей страны стал Нурсултан ­Назарбаев, политичес­кая воля и мудрость которого консолидировали народ респуб­лики в единую граж­данскую общность.

– Масштаб личности Главы государства, а также роль института президентства особенно ярко и зримо раскрываются в проводимой им политике, благодаря которой состоялась казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана ­Назарбаева. Сегодня мы наблюдаем интересную тенденцию. Если в экономическом измерении международное сообщество остается донором для нашей страны в плане инвестиций и технологий, то в человеческом дискурсе Казахстан стал одним из глобальных инноваторов в сфере межэтнического согласия и единства народа, – подчеркнула Государственный секретарь.

Г. Абдыкаликова обозначила ключевые преимущества казахстанской модели, отметила роль АНК в ее продвижении и воплощении в жизнь. По ее словам, сегодня модель мира и согласия Нурсултана ­Назарбаева вышла на качественно новый уровень (определенный проводимыми институциональными реформами) и преследует важнейшую цель – укрепление казахстанской идентичности и единства на принципах гражданства, формирование Нации Единого Будущего.

Госсекретарь остановилась на значимых миротворческих инициативах Лидера нации, которые принесли Казахстану подлинный авторитет и дали право уверенно призывать к мирной, созидательной деятельности международное сообщество. Республика является лидером процесса ядерного разоружения и нераспространения, Манифест Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век» стал мощным антивоенным призывом, а избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН стало показателем глобального признания успехов страны в укреплении мира и безопасности.

Е. Тугжанов, выступивший модератором пленарного заседания, подчеркнул, что благодаря политической воле Нурсултана Назарбаева Казахстан стал современным, динамичным, конкурентоспособным государством, успешно решающим свои стратегические задачи.

– Без преувеличения могу сказать, что единство и согласие стали главными факторами сегодняшнего успеха страны, – заявил заместитель Председателя АНК.

Посол России в Казахстане Михаил Бочарников подчерк­нул важность того факта, что нынешний форум организован Ассамблеей народа Казахстана – структурой, которая на системном уровне занимается вопросами укрепления мира и согласия в обществе. Посол акцентировал, что Россия с огромным вниманием наблюдает и перенимает опыт Казахстана в сфере выстраи­вания гармоничных отношений в полиэтничном обществе.

– После обретения независимости 25 лет назад Казах­стан стал уверенно развиваться и благодаря модели мира и согласия, в становлении которой главная роль принадлежит Нурсултану­ Назарбаеву, сумел добиться очень больших результатов в своем социальном и экономическом развитии, в укреплении своего международного авторитета, – отметил российский дипломат.

Эксперт из Индии Пунит Гаур обратил внимание на то, что Казахстан – одна из немногих стран в регионе, которая свой 25-летний путь Независимости прошла, не имея гражданских столкновений и конфликтов на этнической почве. Основа – своевременно предложенная Главой государства мудрая и эффективная модель построения отношений внутри казахстанского общества.

– Форум демонстрирует приверженность Казахстана политике мира и добрососедства и предлагает комплекс мер и действий по развитию мирного диалога на основе равной ответственности всех государств за мир и безопасность, а также констатирует важность укрепления межэтнического и межкультурного диалога в Центральной Азии. Эти и другие принципы позволят нам решить главную повестку настоящего времени и превратить ХХI век в век мира, – высказал мысль председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.

В числе спикеров форума были представители многих государств – России, стран Цент­ральной Азии, Европы, Латинской Америки, эксперты из Индии, Пакистана, Южной Кореи, Японии и других. Анализируя модель мира и согласия ­Нурсултана Назарбаева, ученые сходились во мнении, что она оказала огромное влияние на успешное становление и стабильное развитие Казахстана.

По итогам форума его участники приняли обращение в адрес Нурсултана Назарбаева, в котором поздравили Президента и народ Казахстана с 25-летием Независимости страны, а также выразили поддержку мудрой и дальновидной политике, направленной на обеспечение поступательного развития страны, укрепление мер доверия и взаимопонимания в Центрально-Азиатском регионе и во всем мире. 

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