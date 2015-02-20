Созидательным трудом 833 Михаил ПУЗИКОВ, доктор исторических наук, профессор кафедры социологии и социальной работы КазНУ им. Аль-Фараби

Лидер нации умеет проводить решительные политические меры по развитию экономики, культуры и социальной сферы с присущей ему настойчивостью, требовательностью и харизмой. Он сумел сплотить весь многонациональный народ для нормального функционирования страны во время многих глобальных потрясений и угроз. Так поступал он всегда. Так поступает он и сегодня. Безусловно, Нурсултан Назарбаев – это политический деятель глобального масштаба, о чем известно теперь во всем мире. Особенно среди тех, кто связывает свою судьбу с мирным созидательным трудом, а не насилием, войной или терроризмом. Я думаю, что мандат доверия Лидеру нации крайне необходим в это сложное судьбоносное время.