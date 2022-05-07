Созидательный образ защитника Отечества

Глубоко символично, что День защитника Отечества отмечается накануне святого для всех казахстанцев праздника – дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Эти даты в календаре неотъемлемо связаны с преемственностью военных традиций, с проявлением доблести и героизма многих поколений казахстанцев, со стремлением сохранить мир и независимость государства.

Тридцать лет – сравнительно короткий для истории срок, но по сути событий и свершений – это поистине грандиозный этап строительства армии суверенного Казахстана.

Первый министр обороны, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы генерал армии Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов возглавил Вооруженные силы в непростое для страны время. Его высокий авторитет способствовал сохранению военного потенциала и укреплению воинской дисциплины среди личного состава.

Сагадат Кожахметович заложил основу современных Вооруженных сил. В труднейших условиях создавались органы военного управления, учебные заведения, готовились кадры. Новая военная география государства формировалась с учетом оперативно-стратегических задач.

У истоков становления и развития армии Казахстана стояли опытные генералы и офицеры: Халық қаһарманы Мухтар Алтынбаев, Герой Советского Союза, Халық қаһарманы Токтар Аубакиров, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, Сейлбек Алтынбеков, Алий Волков, Анатолий Васимов, Алихан Джарбулов, Ким Серикбаев, Алмазбек Абдрахманов, Кадыржан Байжигитов, Федор Щербаков, Мубарек Орынбеков, Сабит Тауланов, Айткали Исенгулов, Ратмир Комратов, Владимир Бондаренко, Мэлс Шампиев и многие другие.

Первым шагом в этом направлении стал переход к военно-территориальной структуре с последующим формированием региональных командований. В Сухопутных войсках был проведен комплекс организационных мероприятий по усилению общевойскового компонента постоянной готовности с переходом на бригадную систему. Созданы Десантно-штурмовые войска. Военно-воздушные силы и ПВО были объединены в новый вид – Силы воздушной обороны. Практически с нуля созданы Военно-морские силы.

Благодаря колоссальным усилиям руководства страны, генералов и офицеров была построена принципиально новая хорошо оснащенная армия. Сегодня она располагает сверхманевренными истребителями, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, танками, бронированными машинами, ракетными системами, артиллерийским вооружением и современными кораблями Военно-морских сил, построенными в Казахстане. Большое внимание уделяется внедрению новых технологий в соответствии с международными стандартами.

В целях развития военного образования с учетом реальных потребностей уточнена структура военных учебных заведений. В их состав включены средние учебные заведения, военный колледж «Жас Улан», с углубленной военной подготовкой. В учебный процесс военных институтов и Национального университета обороны внедряются современные технологии обучения, развивается учебно-лабораторная база, ведется обмен передовым опытом с зарубежными военными учебными заведениями.

В интересах укрепления национальной и региональной безопасности расширяется спектр военного и военно-технического сотрудничества с другими государствами. Достигнуты договоренности в рамках симпозиума по миротворчеству ООН по вопросу подготовки специализированных подразделений, таких, как военная медицина, инженерно-саперные подразделения, военная полиция и разведывательные подразделения для участия в миротворческих миссиях.

Соответствующие подразделения сейчас подготовлены, все привлекаемые военнослужащие владеют иностранными языками. И поэтому ООН, видя наш уровень подготовки и хорошие результаты в Ливане, других странах, рассматривает возможность предоставления нам мест для выполнения миротворческих задач, в первую очередь, в африканских странах, на Кипре и в Юго-Восточной Азии.

Успешное участие нашего воинского контингента в миротворческих миссиях укрепляет позиции Казахстана как регионального лидера, приверженца защиты общемировых и гуманитарных ценностей, надежного партнера. Это позволяет казахстанским военнослужащим реализовать свои знания, навыки, получить опыт выполнения задач в условиях сложной военно-политической обстановки.

Большое внимание армии уделяет Президент страны – Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В прошлом году он утвердил новую Стратегию национальной безопасности и Концепцию развития Вооруженных сил до 2030 года. Согласно принятым документам, в числе приоритетных направлений – развитие противовоздушной обороны, военно-транспортной авиации, Сил специальных операций, средств радиоэлектронной разведки и борьбы, БПЛА и компонентов «двойного назначения».

Из года в год растет профессиональное мастерство офицеров, сержантов и солдат. На полевых занятиях и учениях, Армейских международных играх и других соревнованиях наши военнослужащие демонстрируют твердые навыки управления современной боевой техникой и вооружением, отличаются сплоченностью и силой духа.

Январские события 2022 года показали, насколько важно не только повышать боевую готовность, но и укреплять высокий моральный дух военнослужащих. Поэтому вопросам военно-патриотического воспитания казахстанцев Министерство обороны уделяет особое внимание. В республике созданы хорошие предпосылки для повышения эффективности военно-патриотической работы именно в гражданской среде. Меняется сознание людей. Повысился интерес средств массовой информации к жизнедеятельности Вооруженных сил.

Большое внимание этому вопросу уделяют депутаты Парламента. В октябре прошлого года под руководством председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Мұхтара Құл-Мұхамеда в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК прошло выездное заседание с обсуждением ключевых аспектов военно-патриотической работы. В конце ноября состоялся Первый форум юных патриотов «Егемен елдің ертеңі – Жас сарбаз», в котором приняла участие председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Айгуль Куспан.

В целях дальнейшего совершенствования этого направления деятельности разработана и реализуется Программа военно-патриотического воспитания молодежи «Біртұтас ұлт – Біртұтас әскер» и проект Постановления Правительства «Об утверждении Правил военно-патриотического воспитания граждан».

Большое внимание уделяется развитию органов воспитательной и идеологической работы. В системе государственно-правовой подготовки с личным составом проводится доведение и разъяснение вопросов, связанных с политическими, экономическими и социальными реформами, проводимыми в стране.

В часы воспитательной работы проводятся диспуты, круглые столы, викторины, встречи с известными людьми, просмотры и обсуждение художественных и документальных фильмов. Традиционно проводятся всевозможные военно-патриотические акции, такие как: «День открытых дверей», «День призывника», «День юнармейца», «Один день в армии Казахстана», «Память», «Почтение ветеранам – поклонение их подвигу!», конкурсы, викторины: «Армия глазами детей», «Мир без войн», «Мой гарнизон», «Лучший городок» и другие.

Налажена обратная связь с родителями военнослужащих срочной службы. Организована переписка со школами, колледжами, где они учились и руководством их прежнего места работы. Постоянно проводятся психологические тренинги, беседы, индивидуально-воспитательная работа.

Впервые создана комплексная информационно-разъяснительная группа, которая посещая гарнизоны, доводит до военнослужащих содержание программных документов, информирует личный состав о проводимой государственной политике. Применяются различные формы и методы воспитательной работы, также идет обучение командного состава новым методам воспитания личного состава.

За последние два года комплексная информационно-разъяснительная группа побывала во всех регионах страны. В общей сложности этой работой было охвачено более 120 тыс. человек допризывной молодёжи, военнослужащих и членов их семей.

Было организовано изучение морально-психологического состояния военнослужащих и членов их семей, особенно в отдаленных гарнизонах. Проводилось доведение до личного состава основных положений Послания Главы государства, разъяснение требований действующего законодательства по обеспечению военнослужащих денежным довольствием, жилищными выплатами.

Проводимая информационно-разъяснительная работа способствует повышению морально-психологического состояния личного состава, укреплению воинской дисциплины и правопорядка, продвижению позитивного имиджа Вооруженных сил и пропаганде воинской службы в обществе, активизации системы военно-патриотического воспитания молодежи.

По поручению Главы государства совместно с другими заинтересованными государственными органами разработан План идеологической работы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, который утвержден совместным приказом руководителей государственных органов. В Плане предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности идеологической работы, улучшение качественных характеристик военнослужащих, развитие патриотического сознания и многих других человеческих и профессиональных качеств.

Организована подготовка офицеров воспитательных структур в Военном институте Сухопутных войск, что позволило значительно повысить профессиональный уровень офицеров воспитательных структур и добиться укомплектования 50% должностей заместителей командиров батальонов (дивизионов) и 90% должностей заместителей командиров рот по воспитательной и идеологической работе c кадровыми офицерами.

Организована курсовая подготовка офицеров в Национальном университете обороны и Военном институте Сухопутных войск. В настоящее время в целях повышения качества организации государственно-правовой подготовки и информирования, наряду с традиционной формой обучения, введён в практику новый формат, а именно аудио- и видеолекции. Также внедрён QR-код для доступа к лекции и видеоматериалу в помощь руководителям занятий и слушателям на официальном сайте Министерства обороны.

Кроме того, наряду с традиционными методами мы вводим в практику новый формат воспитательной работы, а именно модули и кейсы.

В настоящее время в войска направлены порядка 50 учебных модулей воспитательного характера, охватывающих все аспекты жизнедеятельности воинов. Основной смысл и цель модулей – привитие знаний, расширение кругозора, развитие интеллектуального уровня и воспитания патриотизма.

Также разработан сборник ситуативных кейсов в виде иллюстрированных действий, или проще говоря, случаев и происшествий из реальной жизни армии. В этих кейсах в доступной и креативной форме показаны некоторые ситуации, которые могут привести к негативным последствиям. На примере их разбора военнослужащим даются четкие рекомендации по недопущению и профилактике подобных моментов.

Обращу внимание, что при разработке модулей и кейсов использованы новые методы работы. Информация представлена в виде брошюры и изложена в доступном для восприятия виде. Этот формат можно использовать и на электронных носителях, что дает возможность изучать эти вопросы и во внеслужебное время.

Заслуживает внимания и технология армейского коучинга. В настоящее время она проходит апробацию с целью дальнейшего внедрения в учебно-воспитательный процесс военных учебных заведений и воинских частей.

Армейский коучинг представляет собой современный и эффективный инструмент индивидуального развития, позволяющий раскрыть внутренний потенциал, расширить профессиональные компетенции военнослужащих за счет достижения позитивных изменений в их поведении и мотивации.

В апреле текущего года на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова прошла конференция с обсуждением роли культуры и искусства в формировании казахстанского патриотизма.

Предложения Министерства обороны по усилению культурно-досуговой работы в войсках и совершенствованию форм воспитания молодежи были поддержаны участниками конференции – заместителем руководителя Администрации Президента Аидой Балаевой, ректором Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаевой, другими видными деятелями науки и культуры.

Следует отметить, что Министерство обороны совместно с депутатами проводит также работу по законодательному закреплению этого важного направления деятельности. Принята Программа военно-патриотического воспитания молодежи «Біртұтас ұлт – Біртұтас әскер», действует План идеологической работы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан до 2025 года.

Сейчас в портфеле законодателей находится проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания». Разработан и проходит согласование с заинтересованными государственными органами проект постановления Правительства РК «Об утверждении Правил военно-патриотического воспитания граждан».

В сегодняшних непростых условиях, как никогда, важно продвижение созидательного образа защитника Отечества, символизирующего мужество, отвагу и надежность. И эта идея базируется на героическом прошлом и духовном наследии народа, славных боевых традициях и преемственности поколений.