Созидательный оптимизм как основа трансформации национального сознания

В ходе встречи в Национальной академической библиотеке историки, ученые, представители интеллектуальной элиты обсудили концептуальные идеи Президента Касым-Жомарта Токаева касательно истории государства и формирования национального самосознания, озвучили свои идеи и предложения. Модератор заседания советник Президента РК Бауыржан­ Омаров начал с цитаты Главы государства: «Мы должны, сохраняя традиции предков, нашу веру, родной язык и самобытность, стремиться к новаторству и созиданию».

– Президент обозначил ряд задач, которые необходимо осмыслить через приз­му прошлого и будущего и донести до сознания нынешнего поколения, – подчеркнул Бауыржан Омаров.

Также он привел озвученные Главой государства конкретные ориентиры для изучения и осмысления истории: «Конечно, мы никогда не забудем сложные и трагические периоды нашей истории. Однако нельзя превращать горе и страдания, выпавшие на долю нашего народа, в основу национальной идентичности. Ведь история нации состоит не только из поражений и неудач. В нашей летописи немало ярких побед и достижений».

Советник Президента отметил, что именно эти принципы необходимо учитывать при разработке дальнейших планов работы:

– Следует рассказывать о богатстве истории страны и многочисленных уроках, которые она нам преподносит. Разумеется, в нашей национальной летописи немало страниц, наполненных испытаниями и трудностями. Очевидно, что из них мы тоже должны извлекать уроки. Но, как совершенно справедливо подчеркнул Президент, «наша история и литература – это не летопись бесконечных бедствий и мучительных лет».

Особое внимание Бауыржан Омаров уделил вопросу воспитания подрастаю­щего поколения, предложив в качестве главного подхода следующие слова Главы государства: «Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальсифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа».

Советник Президента вновь напомнил всем присутствующим о конкретной задаче, поставленной государства: «Нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации».

– Как нам избавиться от такого восприятия? Что необходимо предпринять? Какие задачи стоят перед нами в будущем? Именно об этом нам сегодня следует поговорить, – так обозначил он тему заседания.

Депутат Курултая Айдос Сарым отметил, что в этих вопросах важно не допус­тить кампанейщины.

– Собирать исторические сведения – это одно, а по-новому осмысливать их – совсем другое. Значительная часть имеющихся у нас научных трудов написана на основе прежних методологических подходов. Поэтому нам следует уделять особое внимание формированию новых методов изу­чения истории. В частности, необходимо шире использовать возможности таких наук, как социальная антропология, политическая антропология и социология. Нужны программы, поддерживающие междисциплинарные исследования в этом направлении и предусматривающие специальное финансирование для ученых, – отметил Айдос Сарым. – Разу­меется, нельзя забывать о катастрофах, пережитых нашим народом. Но и ограничивать историю нации только этими трагедиями неправильно. Французский политик Жан Жорес однажды сказал: «Мы должны брать из прошлого огонь, а не пепел».

По словам депутата, мы не должны превращать исторический оптимизм в очередную кампанию. Это не работа, которую проводят в течение определенного периода, а затем забывают. Она должна стать долгосрочным процессом, способствующим обновлению исторического сознания, изменению общественного мышления и развитию национальной культуры и науки.

Депутат Курултая Нурлан Дулатбеков считает, что современный Казахстан находится на важном этапе общественного и государственного развития.

– Как юрист я хотел бы обратить внимание на следующий вопрос. Мы до сих пор не можем в полной мере показать особенности правовой культуры, существовавшей в нашей истории. Например, изучая правовые системы других стран, мы уделяем особое внимание их знаменитым тюрьмам и местам заключения. Исследуем историю таких российских тюрем, как «Кресты» и «Матросская тишина», изучаем их устройство, порядок наказаний и место в правовой системе. В то же время мы не умеем должным образом представить как исторический феномен тот факт, что в традиционном казахском обществе не существовало пос­тоянной тюремной системы в ее совре­менном понимании. В этом различии заключен глубокий смысл. Одно общество может гордиться семиэтажными тюрьмами и огромными карательными учреждениями. А мы можем рассказать о том, что в нашей традиционной правовой культуре подобных учреждений не было. Разумеется, это не означает, что в казахском обществе не совершались правонарушения и не применялись наказания.­ У традиционного степного права существовали собственные нормы, способы разрешения споров и механизмы возложения ответственности. Однако характер системы наказаний был иным, – отметил он.

В своем выступлении доктор историчес­ких наук Дархан Кыдырали подчеркнул, что «оптимизм» и «синдром» – понятия противоположные.

– Любой синдром подобен трясине: выбраться из нее непросто, а его последствия нередко приводят к серьезным потрясениям. Поэтому и общество, и человек должны избавляться от психологических, социальных и политических синдромов. Только тогда можно двигаться к светлому будущему. В этом смысле история нужна нам не для того, чтобы мстить прошлому, а для того, чтобы встретиться с правдой и использовать ее во благо будущего, – отметил ученый. – Что касается исторического оптимизма, то это не забвение прошлого, а умение не увязнуть в нем и не становиться его пленником. Если общество постоянно воспринимает себя как нацию, которой причиняли страдания, это ведет к историческим обидам, поиску виноватых, а порой и к новым противоречиям. Созидательная нация, признавая трагические страницы прошлого, извлекает из них уроки и с уверенностью смотрит в будущее. Думаю, именно эта идея лежит в основе позиции Президента­ Касым-Жомарта Токаева по вопросам исторического сознания.

Как манифест к трансформации всеобщего сознания прозвучали слова Дархана Кыдырали о том, что важная составляю­щая исторического оптимизма – не превращать противоречия прошлого в конфликты­ между народами сегодня.

– Общая история должна не противопоставлять народы друг другу, а сближать их. Яркий пример – опыт Европы после Второй мировой войны. Франция и Германия, веками воевавшие друг с другом, заменили исторические противоречия сотрудничеством и заложили основы европейской интеграции. Япония после тяжелого поражения также встала на путь обновления, опираясь на образование и технологии. Ататюрк, основавший Турецкую республику, стремился показать не разрушение Османской империи, а созидательную силу нового государства, подобно Фениксу, возродившемуся из пепла. Все эти примеры учат одному: признание трагедий прошлого не должно мешать уверенно смотреть в будущее, – подчеркнул Дархан Кыдырали. – Сегодня Казахстану необходимо общество, которое глубоко знает свою историю, но не остается пленником прошлого; гордится своей нацией, но не унижает другие народы; отстаивает историческую справедливость, но не поддается ненависти. Нация, ищущая мести в прошлом, ищет противников. Нация, извлекающая уроки из прошлого, ищет путь в будущее.

О немалых испытаниях, выпавших на долю казахского народа, говорил и доктор исторических наук Буркитбай Аяган:

– Наш народ сталкивался с войнами и нашествиями, голодом и репрессиями. И все же сохранился как нация. Мы не утратили своих земель и национального единства. Изучение и осмысление национальной истории не должны превращаться в инструмент политических кампаний или идеологических противостояний. Вспомним, например, советские фильмы. Во многих из них представители азиатских и восточных народов изображались наивными, простодушными, а порой даже комичными персонажами. Им чаще отводили второстепенные роли, редко показывая их людьми, принимающими важные решения или несущими на себе основную нагрузку сюжета. Так формировались ошибочные представления об определенных народах.

О значении исторической памяти и причинах появления в сознании образа «горюющей нации» говорил и доктор исторических наук Еркин Абиль. По его словам, история – это не просто наука, а основа национального сознания.

– Британский ученый Энтони Смит, исследуя национальную идентичность, уделял особое внимание значению исторической памяти в формировании нации. Ведь без исторической памяти невозможно сформировать национальную идентичность, а без нее трудно говорить о единстве народа, – сказал Еркин Абиль. – Необходимо укреплять связь между исторической наукой и обществом. В формировании исторического сознания должны участвовать не только ученые, но и литераторы, журналисты, кинематографисты, деятели искусства и даже блогеры. В связи с этим предлагаю организовать специальный форум, который объединил бы ученых, занимающихся историческими исследованиями, и людей, популяризирующих историю посредством творческих произведений.

О теме разделения казахов и ногайцев, отраженной в литературе в произведениях Казтугана, упомянула доктор филологических наук, поэтесса Жанат Аскербек:

– Жырау Казтуган, покидая родные земли, с горечью прощается с оставшимися на Волге людьми, но при этом желает им благополучия. В его строках звучит не только печаль расставания, но и доброе пожелание тем, с кем он вынужден проститься. В своем толғау он также подчеркивает ценность земли, способной прокормить многочисленные стада. По­э­тому то, о чем говорит Президент, – это необходимость познать присущие нашей нации качества и научиться достойно их представлять. Иными словами, даже из печали и горя нужно уметь извлекать уроки, которые помогают двигаться к позитивным переменам.

Директор Национального научно-прак­тического центра «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова Макпал Жумабай в своем выступлении отметила, что могущество цивилизации измеряется не военной силой или обширностью территории, а культурой, знаниями, искусством и ценностями, которые общество передает из поколения в поколение.

– Обращение Президента на симпозиуме, посвященном Золотой Орде, к наследию Кетбуги, тюркской литературе и духовной преемственности позволяет глубже познать эту сторону нашей истории. Городская культура эпохи Золотой Орды, тюркское письменное наследие, исторические предания, а также сформировавшиеся в последующие столетия традиции кюйши, жырау и народных ремесел могут стать творческой основой современных культурных индустрий. Качественные исторические фильмы, анимационные проекты, документальные сериалы, цифровые музеи и платформы искусственного интеллекта открывают возможности приблизить это наследие к новому поколению, – подчеркнула она.

Всех присутствующих за участие в заседании круглого стола и поддержку поблагодарил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Ержан Байтілес.

– Тема заседания очень актуальна для общества. С первых дней независимости мы постоянно обсуждали опасения, что казахский язык исчезает. Однако, оглядываясь на тридцатипятилетний путь суверенитета, мы видим, что казахский язык не исчез и не утратил статуса государственного. Сегодня родной язык занимает достойное место на самых высоких трибунах, на общенациональных собраниях и в межэтническом общении. Мы видим, что среди молодежи казахский язык становится популярным. Даже представители других этносов стремятся говорить по-казахски, – сказал Ержан Байтілес.

Также он отметил, что без давления и принуждения казахский язык сегодня развивается и начинает использоваться все шире.

– Я говорю об этом потому, что печаль, скорбь и постоянное обращение к прошлому не несут пользы. Печаль и горе отрав­ляют мысли, а отравленные мысли ожесточают сердце. А ожесточенное серд­це заставляет искать врага. Сегодня мы не ищем врагов среди дальних и близких соседей, напротив, мы стоим на пороге времени, когда необходимо раскрыть объятия не только соседям, но и всему миру, прославлять достойные страницы­ нашего прошлого и уверенно идти к благополучному будущему, – заключил Ержан Байтілес.