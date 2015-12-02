​Созидательный вектор

При этом сразу вспоминаются судьбоносные решения и идеи, воплотившие в себе мудрость Востока и прагматизм Запада, – решения, которые позволили укрепить единство многонацио­нального народа, сохранить атмосферу дружбы и доверия.

На бескрайних просторах казахской земли всегда существовала особая аура единства и взаимопонимания между людьми. Тут накоплен богатый опыт мирного сосуществования народов, цивилизаций, культур и различных вероисповеданий. И не случайно одна из первых знаковых инициатив Главы государства была связана с созывом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое заложило основу для создания на обширной территории зоны коллективной безопасности.

За короткий период Казахстан прошел путь, равный столетиям. Впервые в истории существования казахов были решены территориальные вопросы и осуществлена делимитация государственных границ с Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном, Россией... Наша страна вошла в новое тысячелетие с новой столицей и таким образом открыла новую страницу в своей истории.

Астана, будучи одним из географических центров Евразийского материка, в своем облике и архитектуре удачно сочетает традиционное и инновационное начало. Как представитель гуманитарной науки испытываю глубокое чувство благодарности Президенту за государственную программу «Культурное наследие», в частности за 100-томное издание «Бабалар сөзі».

Казахстан сегодня – лидер социально-экономических реформ на постсоветском пространстве, входящий по темпам экономического роста в число динамично развивающихся государств мира. В условиях турбулентности наша страна имеет четкий план антикризисного развития и сохраняет высокий уровень социальной защиты населения. И за всеми этими достижениями четко прослеживается колоссальная и многогранная деятельность нашего Елбасы.

Гармонизация межэтнических отношений, дружба и согласие – все это стало основой политики Первого Президента. Благодаря мудрой, взвешенной и гибкой политике Нурсултана Назарбаева республика преодолела трудности переходного транзитного периода и сумела избежать конф­ликтов на межэтнической почве при поддержке уникального института – Ассамблеи народа Казахстана, создание которой было инициировано Главой государства.

Приоритетное направление деятельности ассамблеи – формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия, культивирование чувства казахстанского патриотизма, распространение знаний об истории и культуре казахстанского народа, сохранение и дальнейшее развитие национальной самобытности и традиций взаи­модействия этнических групп. Интегрированная на фундаменте казахского национального ядра, она объединяет представителей всех этносов, имеет по существу евразийский характер.

Сегодня, когда полным ходом идет реализация новой экономической политики «Нұрлы жол», институциональные инициативы, предложенные Президентом, стали общенациональной программой укрепления и развития государственности в условиях глобальных политических и экономических вызовов. Реформы, инициированные Президентом, воспринимаются как цельный, внутренне согласованный, логичный, связанный с идеей «Мәңгілік Ел» комплексный план действий, в котором предусмотрен весь спектр экономических, политических, социальных и правовых задач по нестандартному и сильному ответу на глобальные вызовы.

По мнению отечественных ученых, в суверенной республике народ должен консолидироваться вокруг идей недопущения политической дестабилизации, сохранения межэтнического согласия и поддержания социального характера проводимых экономических реформ. Эти идеи понятны и близки каждому казахстанцу. На их фоне и в контексте исторической ретроспективы эпоха многогранной деятельности Первого Президента Нурсултана­ Назарбаева символизирует собой абсолютный исторический триумф Казахстана как современного государства, устремленного к новым горизонтам экономического благополучия и процветания.