Созидая мечту

Юлия ПОЛОНСКАЯ
Альманах не случайно в своем посвящении объединяет все эти важные историчес­кие даты. На его страницах – очерки о женщинах – героях Великой Отечественной войны, представительницах политики и бизнеса, общественной сферы, науки и искусства, просвещения и медицины. В общем, обо всех представительницах прекрасного пола, которые внесли вклад в развитие суверенного Казахстана.

Идея и техническое воплощение проекта принадлежит издательско-полиграфичес­кой компании BG-PRINT, в реализации проекта творческую группу поддержала партия "Нур Отан". Данное издание – часть серии большеформатных многостраничных альманахов на трех языках. Первая книга называлась "Астана: женский род", вышла она в свет в первом квартале 2014 года.

– В текущем году мы решили выпустить в свет второе издание и назвать его "Выдающиеся женщины Казах­стана: созидая мечту!", – рассказала автор и руководитель проекта Гуля Бабулова. – Наша цель – показать яркие и неповторимые истории жизни самой предприимчивой части прекрасной половины нашей страны, тех, кто нашел в себе силы и способности воплотить в реальность самые смелые мечты. Думаю, читателю интересно будет проследить становление характера, личности, выявить качества, которые позволили героиням добиться больших успехов.

Книга состоит из нескольких глав. Раздел "Имея смелость созидать" вобрал в себя богатейший опыт женщин, которые отказались от привычного пути и повернули против течения, в эпоху перемен рискнув соз­дать свой бизнес, не имея никаких гарантий будущего успеха. Героини главы "Великое предназначение" – женщины, нашедшие себя в материнстве. Из главы "Вдохновляя и давая знания" читатель узнает истории тех, чье призвание обучать и воспитывать новое поколение.

Глава "Вселяя веру и надежду" посвящена прекрасным дамам, которые беззаветно служат людям, в любое время дня и ночи готовых прийти на помощь. Повествование о непростом жизненном пути женщин, для которых Казахстан стал вторым домом, дав возможность реализовать себя, содержит глава "Пересечение культур".

Название главы "Создавая красоту" говорит само за себя. Это истории успеха тех, кто посвятил себя служению искусству. Дело семейной династии решили продолжить героини раздела "Годами собранная мудрость".

