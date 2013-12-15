Экономика
Созидая настоящее и будущее

Лидер нации поставил перед нами амбициозную, но вполне достижимую цель вхож­дения в тридцатку самых развитых государств мира. В соответствии с долгосрочной стратегией Президента наша страна будет развиваться по всем направлениям, будь то экономика, социальная сфера или культура, наука и спорт.

Tokaev-2Для достижения этой цели необходимо использовать все интеллектуальные ресурсы нашего государства, нужно много работать. Поэтому Нурсултан Абишевич делает ставку на подрастающее поколение, направляя десятки тысяч молодых людей в лучшие вузы Казахстана и зарубежных стран. Даже в самые трудные годы мировых кризисов образованию уделялось первостепенное внимание, именно в эту сферу были направлены огромные инвестиции.

День Независимости – это главный праздник нашей страны. Казахстанцы, независимо от их национальной принадлежности, хотят видеть свою страну в первых рядах развитых государств и возлагают большие надежды на Лидера нации, который со дня основания Казахстана твердой рукой ведет наш общий корабль к новым достижениям во всех сферах общественной жизни. Выступление Нурсултана ­Абишевича на торжественном заседании вновь свидетельствует о том, что во главе нашей страны стоит мудрый и дальновидный государственный деятель, по праву пользующийся высоким авторитетом в мировом сообществе.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ, председатель Сената Парламента РК

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