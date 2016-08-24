​Созидая уют и комфорт

Большую популярность среди жаркаинцев набирает второе направление программы «Стимулирование предпринимательской инициативы и комплексное развитие опорных сел».

– В его основе – поддержка предпринимательской инициативы, – говорит директор Центра занятости Жаркаинского района Гульнара Смаилова. – Почти за четыре года 70 жителей Державинска и прилегающих к нему сел получили кредиты на открытие и развитие собственного дела. Благодаря «ДКЗ-2020» у безработных появилась возможность поверить в себя, проверить собственные силы. Так, у нас образовались многие объекты малого и среднего бизнеса, среди которых предприятия пассажирских перевозок, салон красоты, были запущены мини-мельницы, производство пеноблоков...

В Центр занятости однажды обратился с заявлением на получение микрокредита по второму направлению программы «ДКЗ-2020» Сергей Филиппук. Он долгое время не мог найти постоянное место работы. А так как раньше ему нравилось столярничать, он стал изготавливать мебель на своем подворье. Сергей хотел расширить свой бизнес, построить мебельный цех, но не хватало денег. Услышав о программе «ДКЗ-2020», стал собирать необходимые документы и был направлен в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Так он получил кредит в 3 млн тенге.

На полученные средства Сергей приобрел форматно-раскройный станок для распилки древесины, построил помещение под мебельный цех, который сейчас утеп­ляет. После расширения производства предпринимателю стало поступать все больше и больше заказов. Односельчане заказывают кухонные шкафы, прихожие, детские кроватки разного дизайна. Доставку и сборку мебели на дому С. Филиппук осуществляет бесплатно.

– Преобразовать любое помещение, создать неповторимый интерьер, подчеркнуть его стиль, рационально использовать пространство дома может только правильно подобранная мебель, – уверен Сергей. – Главным направлением моей работы является производство мебели по индивидуальным проектам любых стилей и конфигураций, обеспечение точных замеров с определением функ­циональных параметров будущей мебели, подбором цветовой гаммы.

– Сергей Филиппук очень доволен своим участием в программе «ДКЗ-2020», которая дала ему возможность расширить бизнес, занимаясь любимым делом, – говорит специалист Центра занятости Мадина Каратаева. – А при этом он всегда получает благодарные отзывы от своих заказчиков, удовлетворяя все их пожелания и тем самым делая квартиры и дома державинцев краше и уютнее.