Свежий выпуск Созрела солнечная гроздь Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Традиционно на юге культивируют поздние сорта винограда, сбор урожая которых приходится на середину сентяб­ря. В нынешнем году купить местную ягоду можно было уже с конца июля. Так что нет ничего странного в том, что потенциальные покупатели, узнав, что речь идет об отечественном винограде, то и дело с удивлением переспрашивают: действительно ли продукция выращена в наших краях?

Сначала потребителям предложили ранний виноград сортов «империал» и «шоколадный», а теперь созрел еще и среднеспелый «кардинал». В последние десятилетия создано много новых сортов винограда для потребления в свежем виде. В основном это сорта раннего и очень раннего сроков созревания. Но у нас такие не купить, так что лозу завезли несколько лет назад из Италии и Крыма.

И вот пришло время собирать первый урожай. Он еще не очень большой, ведь в полную силу лоза начинает плодоносить только через несколько лет, но вполне достаточный для того, чтобы поставлять свежую продукцию в торговую сеть. За ней приезжают прямо на поля, давая очень хорошую цену. Такой осенью, во время массового сбора винограда, уже не будет, ведь ранний и среднеспелый виноград на плантациях юга пока большая редкость.

Гульзада Айтпаева ловко срезает секатором очередную гроздь, тут же отправляя ее в деревянный ящик. Чтобы его заполнить, достаточно считанных движений.

– Ого, килограмма три вытянет! – восклицает Тамара Нышанбаева, с трудом поднимая в руке собранный урожай. Сборщицы ягод, словно соревнуются друг с дружкой, кому достанется самая наливная гроздь.

– Попробуйте «шоколадный», сразу полюбите, – Батырхан Жумасаев, управляющий виноградниками, предлагает отведать ягоду нового сорта. – Обратите внимание, кожица тонкая, прочная, мякоть плотная. А какой приятный вкус. Шоколад, да и только!

В числе тех, кто первым смог оценить новые сорта раннего и среднего срока созревания, стали алматинцы, для которых южане организовали плодоовощную сельскохозяйственную ярмарку. Среди тех, кто купил виноград, выращенный в ТОО «Амангельды», оказался и новый аким Алматы Бауыржан Байбек.

Руководитель хозяйства Нурлан Куралов доволен хорошим урожаем. Настроения ему прибавляет и то, что он вплотную приблизился к своей мечте. Бывая постоянно за границей, предприниматель давно обратил внимание на то, что там купить виноград можно круглый год. И решил точно так же сделать в Южном Казахстане, который самой природой создан для выращивания солнечной ягоды.

Параллельно с закладкой плантаций с ранними и среднеспелыми сортами Н. Куралов решал вопрос строительства фруктохранилища. Для начала изучил все новые технологии, понимая, что на этом экономить нельзя. Буквально на днях у кромки виноградной плантации завершено строительство и монтаж оборудования хранилища на 2 тыс. тонн готовой продукции, приобретение которого профинансировано за счет займа «КазАгроФинанс». Современное фруктохранилище отличается от сооружений прошлого века революционным образом. Оно обеспечивает оптимальные условия хранения плодов и овощей за счет внедрения новых технологий, материалов и методов строительства. Помимо температурного режима, камера позволяет поддерживать определенный газовый состав, предотвращающий активное дыхание фруктов. При этом хранить их можно на протяжении года, по мере спроса отправляя в торговую сеть. Так что здесь уже все готово для того, чтобы заложить на хранение поздний виноград и продавать его круглый год.

Первый опыт занятия виноградарством руководитель крупного зерноводческого хозяйства получил в 2007 году, высадив на 10 га столовый сорт «тайфи розовый». Эта плантация не имела ничего общего с промышленным размахом, да и задача стояла просто прикинуть, что это такое – выращивать виноград, изучить все плюсы и минусы отрасли, которая раньше на юге была достаточно широко развита. А тут оказалось, что государство начало субсидировать плодово-виноградную отрасль. Причем субсидии выплачивали неплохие. Предприниматель тут же прикинул ощутимую выгоду такой бюджетной поддержки, и в 2008 году плантация приросла еще на 38 га. На следующий год высадили еще 11 га лозы. Сегодня плантации этой ягоды в ТОО «Амангельды» занимают 160 га, а площадь интенсивных садов составляет 300 га. И все это поливается при помощи системы капельного орошения. За годы хозяйствования Н. Куралов неоднократно убедился, что новая технология гарантирует высокий урожай, дает серьезную экономию электроэнергии, водных ресурсов, рабочих рук. Одним словом, обеспечивает рентабельность, снижая себестоимость урожая.

Государство сегодня делает очень многое для того, чтобы садоводство и виноградарство в стране развивались, но все же темпы роста отрасли пока еще не соответствуют стратегическим планам. Н. Куралов, изучивший на практике все нюансы виноградарства и садоводства, хорошо знает все болевые точки отрасли, без устранения которых увеличение производства отечественных фруктов будет пробуксовывать и дальше. Главной проблемой является кадровый вопрос. В стране по-прежнему не хватает грамотных агрономов и механиков, которых приходится приглашать из Турции, Польши, Италии. В последнее время в хозяйстве удалось решить вопрос с механизаторами и гидротехниками, но вот с садовниками, разнорабочими – проблема, притом, что государство тратит миллиарды тенге на обеспечение занятости и переподготовку кадров.

– Виноградарство и садоводство – отрасль сезонная, – говорит Н. Куралов. – Максимум восемь-девять месяцев в году есть работа, а потом вынужденный отпуск без содержания. Я не в состоянии платить зарплату, когда работы нет. Вот если бы государство взяло на себя обязательство оплачивать этим людям простой, это стало бы решением проблемы. И показатели бы по безработице снизились, и расходы государства на пособия уменьшились, и мы бы смогли постепенно обучить специалистов. А так у нас огромная текучка кадров. А от правильности ухода за деревьями, той же обрезки, зависит урожайность, а значит, и рентабельность отрасли. Получается замкнутый круг. И пока его не разорвем, рассчитывать на увеличение эффективности программы по расширению садов и виноградников не приходится, хотя государство и тратит на это колоссальные средства.

Н. Куралов предлагает также на время ввести единый земельный налог, наладить жесткий контроль за использование земельных ресурсов, считая бесхозяйственным подход, когда поливные земли используются для выращивания пшеницы, хотя отдача от них могла бы быть гораздо эффективнее. Требует совершенствования и механизм расходования поливной воды, тем более что система гидрантов позволяет регулировать водоподачу. Пример отдельно взятого хозяйства показывает, что весь этот комплекс проблемных вопросов заметно тормозит развитие садоводства и виноградарства. Но предприниматель не опускает руки, а, скорее, наоборот, помогает начинающим избежать многих трудностей, через которые пришлось пройти самому.

Отныне тем, кто решится освоить перспективную отрасль, не надо колесить по всему миру в поисках посадочного материала. Его выращивают в питомнике ТОО «Амангельды», площадь которого составляет 30 га. Порядка 1 млн штук саженцев винограда и 300 тыс. плодовых деревьев современных интенсивных сортов к услугам сельских предпринимателей. Они дешевле наполовину импортных, да уже и адаптированы к местным природно-климатическим условиям.

Буквально на днях на базе хозяйства прошел семинар, в ходе которого им показали, какой должна быть современная отрасль. Спрос на саженцы есть, но он хаотичный. Наши крестьяне пока еще не привыкли работать планово. Владельцу питомника пока только приходится мечтать, чтобы все было, как на западе, где саженцы принято заказывать заранее, что гарантирует их реализацию. Впрочем, у Н. Куралова есть еще одна мечта: довести площадь виноградной плантации до 500 га. Так что непроданные саженцы не пропадут, их пустят на расширение хозяйства, увеличив со временем сбор солнечной ягоды. Да и руководство области поддерживает предпринимателей, занятых садоводством и виноградарством, обещая решить вопрос с выделением дополнительного земельного надела.



