Созвали в экстренном порядке

Из заключения специалистов следует, что из 2 тыс. городских улиц новые названия получат 170. Еще 90, как выяснилось, вообще были безымянными. И это доставляло большие неудобства в первую очередь почтальонам и работникам экстренных служб.

В Алматы оказалось по три улицы Ауэзова и Жансугурова, имя Маншук Маметовой носят две улицы. Переи­меновать обещают Красноармейскую, Комсомольскую, Революционную – улиц с такими названиями из недавнего советского прошлого в Алматы около полусотни.

Придумать новые названия 170 улицам оказалось совсем непросто – ученые и историки надеются на помощь горожан.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы