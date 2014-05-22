Созвали в экстренном порядке
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Из заключения специалистов следует, что из 2 тыс. городских улиц новые названия получат 170. Еще 90, как выяснилось, вообще были безымянными. И это доставляло большие неудобства в первую очередь почтальонам и работникам экстренных служб.
В Алматы оказалось по три улицы Ауэзова и Жансугурова, имя Маншук Маметовой носят две улицы. Переименовать обещают Красноармейскую, Комсомольскую, Революционную – улиц с такими названиями из недавнего советского прошлого в Алматы около полусотни.
Придумать новые названия 170 улицам оказалось совсем непросто – ученые и историки надеются на помощь горожан.
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы