"Созвонился с вице-министром здравоохранения" – большую проблему медработников решил Мусин

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

Багдат Мусин в своем Telegram-канале рассказал об итогах посещения им Сарыаркинского ЦОНа по улице Республики, 43 в Астане. Там он ознакомился с работой центра, пообщался с жителями, которые пришли получать услуги.

Общаясь с людьми, глава Минцифры, «выявил одну большую проблему».

«Оказывается, что раз в год работников всех больниц заставляют приносить справки о несудимости, справки об отсутствии коррупционных нарушений и другие. На деле получается, что поручение главы государства по исключению требования излишней информации, которая есть в базах данных, нарушается.

Находясь в ЦОНе, тут же созвонился с вице-министром здравоохранения, курирующим цифровизацию, и поручил завтра же отправить циркуляры в областные и городские управления здравоохранения с требованием отменить эти требования, а их кадровым службам, при необходимости и по согласию работников, предоставить возможность запрашивать эти справки из баз данных», – поделился результативным кейсом Мусин.

Он напомнил, что главная цель – предоставлять населению качественные и быстрые услуги. В этом контексте персонал центров обслуживания населения должен быть максимально ориентирован на людей.

«В настоящее время ведется работа по модернизации центров, открываются современные ЦОНы как в столице, так и в регионах. Мы создадим все условия для удобства наших граждан!» – заверил министр.