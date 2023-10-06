Созвучие искусств

На протяжении недели ЦКЗ «Казахстан» был полон гос­тей – поклонников зарубежного кино, музыки, изобразительного и танцевального искусства. Лучшие артисты Испании, России, Турции, Японии, Венгрии, Пакистана, Германии стремились как можно ближе познакомить казахстанцев с богатой национальной культурой своих стран.

Укрепление дружеских связей через культуру – в этом организаторы фестиваля, Министерство культуры и информации и Министерство иностранных дел РК, ГКО «Қазақконцерт» им. Р. Баг­лановой видели его главное наз­начение. Великий Абай писал: «Люби, мой брат, все человечество». Эти слова как нельзя лучше подходят к той атмосфере, которая была создана участниками тематических мероприятий.

Каждый из семи дней фестиваля был посвящен культуре и традициям одной из представленных стран: шли выставки, мастер-классы приглашенных исполнителей и ремесленников, кинопоказы и концерты, а демонст­рировавшиеся видеоролики позволяли понять культурные особенности той или иной страны, ее музыкальные и танцевальные традиции. Кстати, зрители с увлечением просматривали эти ролики и благодарили за них бурными аплодисментами.

Рассказать о всех ярких событиях фестиваля невозможно, и мы остановимся только на некоторых.

Так, музыканты из Испании – Амос Лора и Хито Малета – приз­нались в беседе, что, посетив нашу страну второй раз, они задались целью ближе познакомиться с ее культурой, в частнос­ти, с музыкальным наследием казахских композиторов. Гитарист Амос Лора был восхищен звучанием домбры, напомнившим ему мотивы испанской народной музыки. Пианиста Хито Малету поразило богатство казахской национальной кухни, которую он считает важной

частью культурного наследия. Музыкант признался, что хочет выступить совместно с кем-нибудь из казахстанских музыкантов и надеется, что это желание в скором будущем осуществится.

Исполненные испанским дуэтом музыкальные номера дали зрителям возможность узнать особенности малознакомого нам стиля фламенко-джаз, отличающегося особой мелодич­ностью. В наполненных лирической

грустью произведениях ясно различались не только мотивы личной драмы или чувственного волнения, но и любовь испанцев к своей Родине. Кроме того, Амос Лора провел полуторачасовой мастер-класс, познакомив участников с особенностями исполнения фламенко-джаза.

Незабываемым стало эффект­ное выступление государственного академического ансамбля «Вайнах», представлявшего Чеченскую Республику. Совместно с участниками одноименного столичного ансамбля и воспитанниками школы кавказского танца «Зазан» чеченские танцоры продемонстрировали зрителям всю красоту знаменитой лезгинки, по праву считающейся одним из лучших образцов мирового танцевального искусства.

Программа гостей из Турции также отличалась национальным колоритом. Известная группа Thrace quartet, репертуар которой состоит из джазовых композиций и классики XIX–XX веков, поразила удивительным созвучием кларнета, фортепиано, бас-гитары и ударных. Совместное выступ­ление квартета и знаменитого фольклорно-этнографического ансамбля «Туран» еще раз напомнило о взаимосвязи казахского и турецкого искусства, об истоках национальной культуры двух тюркских государств.

Также была представлена анатолийская модная коллекция, отличающаяся красочностью и богатством украшений, а турецкие ремесленники провели замечательные мастер-классы по каллиграфии, ткачеству, вышивке, живописи, батику.

Масштабным событием фес­тиваля стал концерт японских музыкантов Маюко Кацумуры и Казухиро Миямуры совместно с Казахским государственным симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля РК Бахытжан Мусаходжаевой. В тот день на сцене большого зала ЦКЗ «Казахстан» звучали лучшие произведения мировой классики.

Первого октября зрители смог­ли насладиться сразу двумя концертами: венгерского джаз-трио Норберта Каэла, Петера Олаха и Андраша Лакатоса и пакистанских классических певцов Розмари Муштак и Джабар Аббаса. Символично, что состоялись концерты в Международный день музыки, учрежденный по инициативе ЮНЕСКО с целью реа­лизации идеалов мира и дружбы между народами посредством культурного взаимообогащения.

Представители Венгрии подготовили большую экспозицию, посвященную выдающемуся поэту, основоположнику венгерской национальной литературы Шандору Петефи. Стоит отметить, что одна из улиц столицы в скором времени будет носить его имя. Пакистан же представил выставку картин известных художников и образцы своей печатной продукции.

Основу концертной программы венгерских музыкантов сос­тавили произведения Шопена, Баха и известного венгерского композитора XX века Белы Бартока, а также народные песни в обработке Норберта Каэла.

– Мы очень рады представившейся возможности выступить в Казахстане. Ваша страна такая же красивая, как и ваша нацио­нальная музыка, – признался Норберт Каэл.

Особенно запомнилась слушателям виртуозно исполненная народная песня «Я вспашу императорский двор», прочно связанная с именем Лайоша Кошута – борца за освобождение Венгрии от австрийского владычества – и чрезвычайно популярная среди его сторонников. В аранжировке джаз-трио песня приобрела печальное звучание, отражающее боль и страдания народа. Проникновенная мелодия так восхитила слушателей, что они стоя аплодировали музыкантам.

Ярким завершением концерта стала коллаборация венгерского трио с фольклорно-этнографичес­ким ансамблем «Туран». Совмест­но исполненная мелодия «Қара жорға» стала символом дружбы и единства, сцементированных силой искусства. Встретившийся с участниками ансамбля «Туран» посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона признался, что восхищен мастерством наших исполнителей и горд тем, что его соотечественники достойно выступили вмес­те с ними.

Музыкальная программа Пакистана с первых минут захватила слушателей: вместе с присутствовавшими в зале представителями пакистанской диас­поры они танцевали в проходах и поддерживали певцов бурными аплодисментами.

– Подобные мероприятия не только доставляют эстетическое удовольствие, но и способствуют укреплению международных связей. Делать это через культуру, на мой взгляд, самое правильное решение. Посетив концерт, человек обязательно узнает что-то новое, то, что побудит его глубже изучить культуру той или иной страны. Я, например, открыл для себя венгерскую народную музыку, которая показалась мне очень мелодичной и трогательной. Хочется, чтобы такие концерты и выставки проводились как можно чаще, – поделился впечатлениями зритель Руслан Зандер.

Несколько дней гости из России демонстрировали зрителям шедевры советской мультипликации. Показ мультфильмов «Это что за птица?», «Кораблик», «Кто сказал «мяу»?», «Терем-теремок» и «Мешок яблок» был приурочен к 120-летию знаменитого режиссера и сценариста Владимира Сутеева, который был одним из пионеров мультипликации в СССР. Другие мультфильмы – «Бременские музыканты», «Катерок», «Как львенок и черепаха пели песню», «В порту» и «Чучело-Мяучело» – были показаны к 90-летию их соз­дателя – заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Инессы Ковалевской.

Неослабевающее внимание юных зрителей к этим, несомненно, выдающимся произведениям еще раз подтвердило важность утверждаемых ими нравственных идеалов, ценностей и принципов. Эти мультфильмы интерес­ны детям и сегодня. Не обош­ли кинопоказ стороной и взрослые – непередаваемая атмосфера, соз­данная знакомыми с ранних лет мультфильмами, позволила им вновь вспомнить свое детство.

Завершился фестиваль тематическим днем Германии, которую представлял знаменитый дуэт пианистов Pianotainment. 27 лет Штефан Вех и Марсель Дорн очаровывают зрителей виртуозной игрой на фортепиано. За свою карьеру музыканты объездили более ста стран и выработали особый творческий стиль, который называют «креативной фортепианной комедией». Любое произведение в их исполнении приобретает особое звучание за счет своеоб­разной техники – игры в четыре руки на одном инструменте – и присущего артистам юмора, без которого не обходится ни одно выступление. Вклад дуэта в развитие искусства был отмечен престижной немецкой премией Conga Award и включением в список официальных артистов – представителей фирмы Blüthner, чьими инструмен­тами пользуются лучшие пианисты мира.

Фестиваль «Alem Saz» сос­тоялся. Восторженные отзывы зрителей, их внимание, проявленное к богатствам культуры зарубежных стран, и переполненные залы – все это вселяет уверенность в том, что подобные встречи станут для Казахстана доброй традицией.