Созвучие искусств

Статьи
241
Илья Пащенко

В Астане завершился
II Международный фестиваль
«Alem Saz» – праздник музыки, живописи и танца.

 

На протяжении недели ЦКЗ «Казахстан» был полон гос­тей – поклонников зарубежного кино, музыки, изобразительного и танцевального искусства. Лучшие артисты Испании, России, Турции, Японии, Венгрии, Пакистана, Германии стремились как можно ближе познакомить казахстанцев с богатой национальной культурой своих стран.

Укрепление дружеских связей через культуру – в этом организаторы фестиваля, Министерство культуры и информации и Министерство иностранных дел РК, ГКО «Қазақконцерт» им. Р. Баг­лановой видели его главное наз­начение. Великий Абай писал: «Люби, мой брат, все человечество». Эти слова как нельзя лучше подходят к той атмосфере, которая была создана участниками тематических мероприятий.

Каждый из семи дней фестиваля был посвящен культуре и традициям одной из представленных стран: шли выставки, мастер-классы приглашенных исполнителей и ремесленников, кинопоказы и концерты, а демонст­рировавшиеся видеоролики позволяли понять культурные особенности той или иной страны, ее музыкальные и танцевальные традиции. Кстати, зрители с увлечением просматривали эти ролики и благодарили за них бурными аплодисментами.

Рассказать о всех ярких событиях фестиваля невозможно, и мы остановимся только на некоторых.

Так, музыканты из Испании – Амос Лора и Хито Малета – приз­нались в беседе, что, посетив нашу страну второй раз, они задались целью ближе познакомиться с ее культурой, в частнос­ти, с музыкальным наследием казахских композиторов. Гитарист Амос Лора был восхищен звучанием домбры, напомнившим ему мотивы испанской народной музыки. Пианиста Хито Малету поразило богатство казахской национальной кухни, которую он считает важной
частью культурного наследия. Музыкант признался, что хочет выступить совместно с кем-нибудь из казахстанских музыкантов и надеется, что это желание в скором будущем осуществится.

Исполненные испанским дуэтом музыкальные номера дали зрителям возможность узнать особенности малознакомого нам стиля фламенко-джаз, отличающегося особой мелодич­ностью. В наполненных лирической
грустью произведениях ясно различались не только мотивы личной драмы или чувственного волнения, но и любовь испанцев к своей Родине. Кроме того, Амос Лора провел полуторачасовой мастер-класс, познакомив участников с особенностями исполнения фламенко-джаза.

Незабываемым стало эффект­ное выступление государственного академического ансамбля «Вайнах», представлявшего Чеченскую Республику. Совместно с участниками одноименного столичного ансамбля и воспитанниками школы кавказского танца «Зазан» чеченские танцоры продемонстрировали зрителям всю красоту знаменитой лезгинки, по праву считающейся одним из лучших образцов мирового танцевального искусства.

Программа гостей из Турции также отличалась национальным колоритом. Известная группа Thrace quartet, репертуар которой состоит из джазовых композиций и классики XIX–XX веков, поразила удивительным созвучием кларнета, фортепиано, бас-гитары и ударных. Совместное выступ­ление квартета и знаменитого фольклорно-этнографического ансамбля «Туран» еще раз напомнило о взаимосвязи казахского и турецкого искусства, об истоках национальной культуры двух тюркских государств.

Также была представлена анатолийская модная коллекция, отличающаяся красочностью и богатством украшений, а турецкие ремесленники провели замечательные мастер-классы по каллиграфии, ткачеству, вышивке, живописи, батику.

Масштабным событием фес­тиваля стал концерт японских музыкантов Маюко Кацумуры и Казухиро Миямуры совместно с Казахским государственным симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля РК Бахытжан Мусаходжаевой. В тот день на сцене большого зала ЦКЗ «Казахстан» звучали лучшие произведения мировой классики.

Первого октября зрители смог­ли насладиться сразу двумя концертами: венгерского джаз-трио Норберта Каэла, Петера Олаха и Андраша Лакатоса и пакистанских классических певцов Розмари Муштак и Джабар Аббаса. Символично, что состоялись концерты в Международный день музыки, учрежденный по инициативе ЮНЕСКО с целью реа­лизации идеалов мира и дружбы между народами посредством культурного взаимообогащения.

Представители Венгрии подготовили большую экспозицию, посвященную выдающемуся поэту, основоположнику венгерской национальной литературы Шандору Петефи. Стоит отметить, что одна из улиц столицы в скором времени будет носить его имя. Пакистан же представил выставку картин известных художников и образцы своей печатной продукции.

Основу концертной программы венгерских музыкантов сос­тавили произведения Шопена, Баха и известного венгерского композитора XX века Белы Бартока, а также народные песни в обработке Норберта Каэла.

– Мы очень рады представившейся возможности выступить в Казахстане. Ваша страна такая же красивая, как и ваша нацио­нальная музыка, – признался Норберт Каэл.

Особенно запомнилась слушателям виртуозно исполненная народная песня «Я вспашу императорский двор», прочно связанная с именем Лайоша Кошута – борца за освобождение Венгрии от австрийского владычества – и чрезвычайно популярная среди его сторонников. В аранжировке джаз-трио песня приобрела печальное звучание, отражающее боль и страдания народа. Проникновенная мелодия так восхитила слушателей, что они стоя аплодировали музыкантам.

Ярким завершением концерта стала коллаборация венгерского трио с фольклорно-этнографичес­ким ансамблем «Туран». Совмест­но исполненная мелодия «Қара жорға» стала символом дружбы и единства, сцементированных силой искусства. Встретившийся с участниками ансамбля «Туран» посол Венгрии в Казахстане Отто Иван Рона признался, что восхищен мастерством наших исполнителей и горд тем, что его соотечественники достойно выступили вмес­те с ними.

Музыкальная программа Пакистана с первых минут захватила слушателей: вместе с присутствовавшими в зале представителями пакистанской диас­поры они танцевали в проходах и поддерживали певцов бурными аплодисментами.

– Подобные мероприятия не только доставляют эстетическое удовольствие, но и способствуют укреплению международных связей. Делать это через культуру, на мой взгляд, самое правильное решение. Посетив концерт, человек обязательно узнает что-то новое, то, что побудит его глубже изучить культуру той или иной страны. Я, например, открыл для себя венгерскую народную музыку, которая показалась мне очень мелодичной и трогательной. Хочется, чтобы такие концерты и выставки проводились как можно чаще, – поделился впечатлениями зритель Руслан Зандер.

Несколько дней гости из России демонстрировали зрителям шедевры советской мультипликации. Показ мультфильмов «Это что за птица?», «Кораблик», «Кто сказал «мяу»?», «Терем-теремок» и «Мешок яблок» был приурочен к 120-летию знаменитого режиссера и сценариста Владимира Сутеева, который был одним из пионеров мультипликации в СССР. Другие мультфильмы – «Бременские музыканты», «Катерок», «Как львенок и черепаха пели песню», «В порту» и «Чучело-Мяучело» – были показаны к 90-летию их соз­дателя – заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Инессы Ковалевской.

Неослабевающее внимание юных зрителей к этим, несомненно, выдающимся произведениям еще раз подтвердило важность утверждаемых ими нравственных идеалов, ценностей и принципов. Эти мультфильмы интерес­ны детям и сегодня. Не обош­ли кинопоказ стороной и взрослые – непередаваемая атмосфера, соз­данная знакомыми с ранних лет мультфильмами, позволила им вновь вспомнить свое детство.

Завершился фестиваль тематическим днем Германии, которую представлял знаменитый дуэт пианистов Pianotainment. 27 лет Штефан Вех и Марсель Дорн очаровывают зрителей виртуозной игрой на фортепиано. За свою карьеру музыканты объездили более ста стран и выработали особый творческий стиль, который называют «креативной фортепианной комедией». Любое произведение в их исполнении приобретает особое звучание за счет своеоб­разной техники – игры в четыре руки на одном инструменте – и присущего артистам юмора, без которого не обходится ни одно выступление. Вклад дуэта в развитие искусства был отмечен престижной немецкой премией Conga Award и включением в список официальных артистов – представителей фирмы Blüthner, чьими инструмен­тами пользуются лучшие пианисты мира.

Фестиваль «Alem Saz» сос­тоялся. Восторженные отзывы зрителей, их внимание, проявленное к богатствам культуры зарубежных стран, и переполненные залы – все это вселяет уверенность в том, что подобные встречи станут для Казахстана доброй традицией.

Популярное

Все
«Арабский» мейкап, или Бег на импульсе
Казахстан – центр кинобизнеса стран СНГ
Ни дня без камеры
Три «золота» за день
От Астаны до Пекина
Не поучать, а быть примером
В детских садах Усть-Каменогорска казахский язык изучают с помощью онлайн-технологий
В бой идут одни журналисты
Школы с государственным языком обучения в Костанайской области обретают все большую популярность
История в древних книгах
Когда снег был белым, а деревья большими
Дорога на Олимп Человека-Оленя
Выборы – это ответственность
В гостях хорошо, а дома лучше
Туризм требует вложений
Созвучие искусств
Маленькие помощники в большом деле
Мудрость братских народов
Обращение к истокам
Есть над чем работать
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Петроглифы: connecting people
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
XXI секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане
В Эр-Рияде презентована книга Токаева «Слово об отце»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Учителя формируют новое качество нации
Тюркская складчина
Внеклассный праздник
Мудрость братских народов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]