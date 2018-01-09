Издание, словно cвоеобразная панорама искусства, включает 40 избранных научно-публицис­тических статей о жизни и твор­честве Шакарима, Мухтара Ауэзова, Михаила Лермонтова, Чингиза Айтматова, Магжана Жумабаева и других известных писателей, поэтов, деятелей культуры, в разные годы опубликованных авторами в республиканских журналах и газетах, в том числе и в «Казахстанской правде».

Наибольший интерес представляют исследовательские статьи, посвященные казахско-русским культурным связям. Авторы приводят ранее неизвестные факты и эпизоды из жизни великих людей. Из книги мы узнаем, что первое знакомство Абая с творчеством Пушкина состоялось с повести «Дубровский», которая привлекла его близостью тематики, глубиной мысли. Читатель может проследить хронику путешествия Александра Сергеевича, составленную по его письмам жене.

В статье «Шаляпин и Казах­стан» использованы новые материалы о пребывании известного оперного певца на казахской земле. В материалах «Абай и Пушкин – созвучие культур» и «Абай и Лермонтов» авторы сделали попытку провести параллели в творчестве выдающихся мастеров слова. Кроме того, в учебно-методическом пособии анализируются переводы «Слов назиданий» Абая на русский язык. Не оставляют равнодушным публикации, посвященные балету «Лебединое озеро», опере «Кыз Жибек», легенде об Енлик и Кебеке, творчеству Гульфайрус Исмаиловой. В книге рассказана история создания поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», которой интересовались многие исследователи, в том числе и Пушкин. Александр Сергеевич записал поэму, когда приезжал в 1833 году в Оренбург и Уральск. Здесь также приведена версия его возможного знакомства с акыном и впоследствии одним из руководителей народного восстания Махамбетом Утемисовым. Авторы не обошли стороной и свой родной край. В отдельный блок выделены ­статьи о Таразе, Таласском районе и Жамбылской области.

– В книгу вошли и материалы о творчестве легендарного полководца Бауыржана Момышулы и писателя Чингиза Айтматова, биография которого тесно переплелась с историей Жамбылской области, – отметил Арман Шауханов. – При подготовке сборника мы использовали отдельные материалы из ранее изданных нами книг: «Каратау – земля святая», «Глубокий след тулпара. Бауыржан Момышулы: личность, воин, мудрец», «Опорные конспекты-таблицы по культуре и истории Казахстана».

Нет сомнений, что книга будет востребована филологами, культурологами, лингвистами, этнографами и всеми, кто увлечен литературой и искусством. Несмотря на небольшой объем (183 страницы), ее можно назвать настоящим кладезем знаний. Издание будет содействовать углубленному изучению отдельных тем по культуре, искусству и литературе. «В ореоле культуры» и другие книги Фатимы Оразбековой и Армана Шауханова могут быть использованы в качестве дополнительных источников на занятиях по гуманитарным и общественным дисциплинам: читатель найдет там материалы о литературе, классической музыке, живописи и скульптуре, театре и кино, балете и опере…

По мнению директора Восточно-Казахстанской областной биб­лиотеки им. А. Пушкина Кабибы Акжигитовой, книга «В ореоле культуры» является ценным материалом для учащихся школ и гимназий, студентов и преподавателей. «Наш век высоких технологий и скоростей требует краткости и сжатости, насыщенности информации. Статьи книги отвечают всем этим требованиям, в этом их актуальность, – пишет она в своем отзыве. – И вместе с тем увлекательное повествование и легкий язык изложения, несомненно, привлекут внимание молодого поколения. Каждый найдет для себя полезную информацию для урока, реферата, доклада».