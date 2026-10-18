Созвучие традиций: произведения нескольких поколений казахстанских композиторов прозвучали в Астане

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоялся первый концерт нового театрального сезона. На одной сцене выступили два музыкальных коллектива театра – симфонический оркестр и ансамбль народных инструментов.

Фото: пресс-служба театра

Программа вечера объединила казахскую народную музыку, произведения известных композиторов Казахстана и сочинения современных авторов. В исполнении симфонического оркестра и ансамбля народных инструментов прозвучали оркестровые пьесы, народные песни, традиционные кюи и авторские композиции музыкантов коллектива.

Концерт открыл главный дирижёр театра, заслуженный деятель Казахстана Ерлан Бейсембаев, представивший симфоническую фантазию на тему знаменитой песни Латифа Хамиди «Казахский вальс» в обработке Рената Салаватова.

Продолжила программу композиция Марата Бердигулова «Шахристан», вдохновлённая историей древнего Тараза. Совместное выступление двух коллективов позволило создать яркие музыкальные образы, обращённые к культурному наследию страны.

Особое место в концерте заняла песня «Есіңе мені алғайсың» композитора Елены Абдыхалыковой на стихи Мукагали Макатаева. Произведение исполнила лауреат международных конкурсов Айнур Енбекова. Номер был посвящён памяти ушедших деятелей искусства. На экране в это время демонстрировались фотографии выдающихся представителей культуры Казахстана, которых уже нет с нами.

В исполнении симфонического оркестра также прозвучали «Шествие» Айнур Бакытнур, оркестровая композиция Еркеша Шакеева «Мукали» и песня Жубаныша Жексенулы «Жолдар».

Ансамбль народных инструментов под управлением маэстро Берика Сарыбая представил кюй Казангапа «Құс қайтару» в обработке Темирлана Шокенова и произведение Ж. Нурмаганбетова «Мұзтау». Народную песню «Нақ-нақ» исполнил актёр театра Бибарыс Орман, а ансамбль домристов продемонстрировал виртуозное мастерство в композиции «Күй шашу».

Одним из самых трогательных эпизодов вечера стал интерпретация композиции «Күзгі сезім» Тогжана Жахина, посвящённый памяти Маралжан Мырзакуловой — основателя ансамбля народных инструментов театра, дирижёра и педагога, а также её учителя, композитора и дирижёра Мухаметкали Тналина.

Особую эмоциональную глубину этому номеру придало присутствие в зале самого автора. В 2021 году под руководством Маралжан Мырзакуловой началась история ансамбля: она сформировала коллектив, заложила основы его профессионального развития и внесла значительный вклад в становление молодых музыкантов.

«Для нас это был не просто концерт, а долгожданная встреча с нашими зрителями. Мы постарались составить программу так, чтобы в ней прозвучала музыка разных поколений казахстанских композиторов, чтобы публика услышала и знакомые мелодии, и новые произведения. Особенно личным моментом для меня стало исполнение „Күзгі сезім“ Тогжана Жахина, посвящённого памяти Маралжан Казбековны, стоявшей у истоков нашего ансамбля народных инструментов, и её учителя Мухаметкали Тналина. Для меня это не просто имена в истории музыки, а дорогие мне люди, память о которых продолжает жить в моём сердце и нашем творчестве», — поделился маэстро Ерлан Бейсембаев.

Значительная часть программы была посвящена творчеству самих участников ансамбля народных инструментов. Прозвучали авторские сочинения Темирлана Шокенова и Данияра Танатарова.

Композиция Шокенова «Нұр Ақжелең» посвящена его другу и коллеге Нурболату Сахы, а произведение Танатарова «Қандағы қасиет» раскрывает тему преемственности поколений. Ещё одна работа Шокенова – «Самғау» – объединила симфонический оркестр и ансамбль народных инструментов.

«Для нас этот концерт стал особенной встречей со зрителем. Мы хотели показать, насколько разнообразно может звучать казахская музыка — от традиционного кюя до произведений, в которых народные инструменты объединяются с симфоническим оркестром. Особенно приятно, что в программе прозвучали сочинения наших музыкантов. Темирлан Шокенов и Данияр Танатаров не только выступают в составе ансамбля, но и создают произведения для нашего коллектива. Очень ценно, когда музыканты не просто исполняют готовый репертуар, а сами участвуют в его формировании», — отметил дирижёр ансамбля народных инструментов, лауреат международных конкурсов Берик Сарыбай.

Ещё одним запоминающимся моментом стало исполнение знаменитой песни Нургисы Тлендиева «Құстар әні». Знакомая нескольким поколениям слушателей мелодия прозвучала без слов — в фортепианной обработке лауреата международных конкурсов Аиды Канапиной. Новая интерпретация позволила раскрыть лирическую глубину произведения и взглянуть на него с неожиданной стороны.

Финальным аккордом вечера стала симфоническая поэма Нургисы Тлендиева «Махамбет» – масштабное сочинение, воплощающее идеи мужества, стойкости и стремления к свободе. Произведение прозвучало в совместном исполнении симфонического оркестра и ансамбля народных инструментов.

Концерт прошёл с большим успехом: практически каждый номер сопровождался бурными аплодисментами, а зрительный зал отвечал музыкантам искренними эмоциями. После завершения программы публика долго не отпускала артистов со сцены.

В ответ на продолжительные овации исполнители вновь обратились к поэме «Махамбет», представив на бис её фрагмент. Это выступление стало ярким завершением вечера, объединившего музыкальные традиции разных поколений и отдавшего дань памяти выдающимся представителям казахстанской культуры.