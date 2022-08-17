Культура
Созвучие великих
Флора Левина, область Абай

В Музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых прошла выставка, посвященная трем выдающимся личностям нашего края – Абаю Кунанбаеву, Мухтару Ауэзову и Евгению Сидоркину.

Выставка «Созвучие великих» связана с несколькими важными событиями: днем рождения поэта, юбилеем выдающегося писателя и 80-летием романа-эпопеи «Путь Абая». Основной темой большого выставочного проекта стал роман-эпопея, написанный Мухтаром Ауэзовым, иллюстрации к которому были созданы Евгением Сидоркиным.

– Сейчас мы готовимся к мероприятиям, приуроченным к 125-летию Мухтара Ауэзова. А сегодня мы собрались, чтобы еще раз прикоснуться к творчеству великого Абая. Однако глубоко символично, что эта выставка объединяет гениев, которые неразрывно связаны между собой, дополняют друг друга. Их творчество остается с нами через столетия, их произведения проверены временем. Каждый из них посвятил жизнь тому, чтобы Казахстан нашел свое достойное место в новом времени, – отметил заместитель акима области Шалкар Байбеков.

В экспозиции представлены уникальные экспонаты. Среди них – 41 издание из редкого книжного фонда Библиотеки им. Абая; 24 подлинные иллюстрации Евгения Сидоркина к произведению «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Выставлены 16 графических и восемь жи­вописных работ из фондов Музея семьи Невзоровых.

– Мы всегда рады устраивать выставки, проводить мероприя­тия, посвященные Абаю, но эта выставка особая. Дело в том, что раз мы Музей изобразительного искусства, значит, должны каким-то образом представить именно в этой плоскости творчество Абая. Безусловно, здесь невозможно обойти Мухтара Ауэзова и Евгения Сидоркина. Мы решили продолжить нашу славную традицию – объединиться с другими учреждения­ми и таким образом сделать выставку намного богаче, – рассказала директор Музея имени семьи Невзоровых Татьяна Стромская.

Мухтар Ауэзов показал глазами Абая историю казахского народа. Евгений Сидоркин выполнил иллюстрации в технике черно-белой линогравюры и автолитографии. Его работы отличаются большой внутренней наполненностью. Исходя из сюжетной основы произведения, художник нашел оригинальные графические решения. Используя один только черный цвет, он сумел передать характер, атмосферу ситуации, эмоции персонажей, целую палитру разных судеб.

– Всячески пропагандируя творчество выдающихся деятелей искусства, мы сохраняем нашу историю в сердцах и умах народа. Надеемся, что благодаря этой выставке личность нашего великого земляка, Абая Кунанбаева, станет для нас еще ближе, многограннее, ярче и интереснее, – подчеркивают организаторы мероприятия.

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