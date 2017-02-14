Стороны обсудили реализацию совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе и аэрокосмической сфере. Актуальными являются вопросы сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комп­лекса РК и РФ в части создания в Казах­стане региональных сервис­ных центров. В ходе встречи также обсуждался вопрос создания совместного Комитета по нау­ке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса.

Реализация Концепции дальнейшего сотрудничества на комп­лексе Байконур – один из воп­росов повестки дня встречи. Концепция подписана Аскаром Маминым и Дмитрием Рогозиным в декабре 2016 года в ходе рабочего визита Президента РК ­Нурсултана Назарбаева в Россию. Собеседники приняли решения по механизмам реа­лизации предусмотренных Концепцией направлений сотрудничества между РК и РФ.

Аскар Мамин и Дмитрий Рогозин также обменялись мнениями по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации проекта «Байтерек» на 2016–2025 годы, в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур. Были обсуждены вопросы разработки совместной долгосрочной прог­раммы развития города Байконыра. С учетом уникальности комплекса Байконур отмечена важность организации турис­тических маршрутов на космодром в период проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

По итогам переговоров стороны договорились провести пятое заседание Межправительственной комиссии по комплексу Байконур в апреле текущего года в Кызылорде.