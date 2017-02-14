Стороны обсудили реализацию совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе и аэрокосмической сфере. Актуальными являются вопросы сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса РК и РФ в части создания в Казахстане региональных сервисных центров. В ходе встречи также обсуждался вопрос создания совместного Комитета по науке и технологиям в области оборонно-промышленного комплекса.
Реализация Концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур – один из вопросов повестки дня встречи. Концепция подписана Аскаром Маминым и Дмитрием Рогозиным в декабре 2016 года в ходе рабочего визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Россию. Собеседники приняли решения по механизмам реализации предусмотренных Концепцией направлений сотрудничества между РК и РФ.
Аскар Мамин и Дмитрий Рогозин также обменялись мнениями по вопросам исполнения Дорожной карты по реализации проекта «Байтерек» на 2016–2025 годы, в рамках которого планируется модернизация наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур. Были обсуждены вопросы разработки совместной долгосрочной программы развития города Байконыра. С учетом уникальности комплекса Байконур отмечена важность организации туристических маршрутов на космодром в период проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.
По итогам переговоров стороны договорились провести пятое заседание Межправительственной комиссии по комплексу Байконур в апреле текущего года в Кызылорде.