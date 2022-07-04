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Экономика
S&P Global Ratings: "У Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля"

Рейтинг подтвержден на уровне «BB-/B; прогноз «Позитивный» ввиду сильных операционных показателей, сообщает Kazpravda.kz.

28 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО «Kaspi Bank» на уровне «ВВ-/В», рейтинг эмитента по национальной шкале – на уровне «kzА». Прогноз по рейтингам «Позитивный».

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, прокомментировал:

«Мы рады, что рейтинговое агентство S&P высоко оценивает качество нашего кредитного портфеля и уникальность бизнес-модели Kaspi.kz в целом. Наша команда постоянно ищет возможности для улучшений, что находит свое отражение в отличных операционных показателях нашей компании».

«Прогноз «Позитивный» по рейтингам Kaspi Bank отражает наши ожидания того, что в ближайшие 6-12 месяцев банк будет поддерживать улучшение качества активов, в том числе устойчиво более низкий уровень потерь по кредитам, чем у сопоставимых казахстанских банков», – отметили в агентстве.

Качество кредитного портфеля постоянно улучшается на протяжении нескольких лет. Доля кредитов с характеристиками, соответствующими Стадии 3 по определениям МСФО, составила около 5% кредитного портфеля по сравнению с 10% в конце 2020 года. Агентство также ожидает, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся на уровне 2% в 2022 году.

Kaspi.kz продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. Коэффициент рентабельности среднего собственного капитала (ROAE) составлял более 80% последние несколько лет. Это выше, чем у многих сопоставимых банков в регионе. S&P ожидает, что показатель останется на этом уровне в ближайшие два года или даже возрастет.

Стабильности бизнеса группы, по мнению аналитиков, будут способствовать сильные рыночные позиции на всех платформах, где она ведет деятельность, а также высокая диверсификация бизнеса.

 

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