Свежий выпуск SP подтвердило рейтинги Казахстана Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Астана

«Мы считаем, что сильные бюджетные показатели Республики Казахстан, фискальная гибкость, а также позиция Правительства страны как нетто-кредитора по-прежнему будут оказывать позитивное влияние на суверенные рейтинги страны», отмечается в пресс-релизе агентства. По мнению аналитиков, позитивное влияние на рейтинги страны также оказывают «высокие бюджетные показатели, обуслов­ленные многолетними профицитами бюджета, и счета текущих операций, а также значительные запасы природных ресурсов». В числе основных рисков для экономики страны эксперты SP называют снижение цен на нефть.



