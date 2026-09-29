SpaceX впервые вывела на орбиту Земли корабль Starship

Это уже 14-й испытательный полет Starship. Все предыдущие были суборбитальными — то есть корабль достигал космоса, но не набирал достаточной скорости или не оставался там достаточно долго, чтобы выйти на устойчивую орбиту

Фото: SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска впервые вывела свой космический корабль Starship на орбиту Земли. Запуск был произведен с космодрома Starbase в Техасе 07:49 утра по местному времени. Однако полет корабля оказался намного короче, чем планировалось, и при посадке на воду Starship оказался охвачен огнем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

В первые минуты после запуска все шло по плану. Верхняя ступень Starship отделилась от ускорителя Super Heavy, который вскоре успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Через 18 минут после старта один из двигателей неожиданно отключился, что могло заставить команду отказаться от попытки вывести корабль на орбиту. Но уже буквально через несколько минут в SpaceX сообщили, что специалисты вновь оценили ситуацию и дали добро на продолжение полета.

Менее чем через полчаса после старта с космодрома в Мексике Starship впервые в истории вышел на орбиту Земли. Затем он успешно вывел в космос все 26 спутников Starlink V3. Предполагалось, что за 10 часов полета Starship должен совершить около шести витков вокруг Земли. Однако центр управления полетами решил вернуть корабль на Землю намного раньше, примерно через три часа после начала полета. Starship приводнился в Тихом океане, после его посадки на корабле начался сильный пожар.

Компания SpaceX оценила полет как крайне успешный, и в центре управления полетами после посадки раздались ликующие возгласы.

Starship — космический корабль и ракета-носитель, разработанные компанией SpaceX Илона Маска. Маск рассчитывает, что Starship совершит революцию в космических полетах благодаря полной многоразовости системы — ранее он называл такую возможность «святым Граалем» космических технологий.

SpaceX называет Starship «самой мощной ракетой-носителем из когда-либо созданных». В перспективе она должна доставлять людей и грузы «на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше». Система состоит из двух основных частей — космического корабля Starship и ракеты-ускорителя Super Heavy. Общая высота конструкции составляет 124 метра, диаметр — 9 метров.

Грузоподъемность Starship — то есть максимальная масса груза, которую ракета-носитель способна вывести на заданную орбиту, — превышает 100 тонн. В долгосрочной перспективе SpaceX рассчитывает использовать Starship для перевозки до 100 человек во время «длительных межпланетных полетов».

Нынешний запуск — 14-й испытательный полет Starship. Он проходит без экипажа, а его цель — впервые вывести корабль на орбиту вокруг Земли. Сегодня обе ступени должны совершить посадку в море. Однако обычно при управляемом возвращении ускоритель планируется захватывать специальной системой на стартовой башне. Это часть программы SpaceX по созданию полностью многоразового космического корабля.

SpaceX была основана в 2002 году и с тех пор разработала несколько космических аппаратов и ракет, включая капсулу Dragon и ракету-носитель Falcon 9, которые доставляли астронавтов на Международную космическую станцию. Один из руководителей инженерного подразделения SpaceX Билл Райли называет эти и другие разработки «строительными блоками» на пути к созданию Starship.

Именно Starship в SpaceX рассчитывают в конечном итоге отправить на Луну. Однако на это может потребоваться время. Еще в 2016 году Маск говорил, что планирует отправить космический корабль Dragon на Марс уже в 2018-м. С намеченного тогда срока прошло уже 8 лет.

Не все недавние суборбитальные испытания Starship проходили гладко. В 2025 году произошло несколько аварий. В марте Starship взорвался вскоре после запуска, после чего полеты были приостановлены, а обломки ракеты упали на территорию Багамских островов. В июне ракета взорвалась на испытательном стенде, превратившись в гигантский огненный шар.

Еще одна неудачная миссия произошла в мае: через несколько минут после отделения от ускорителя Starship начал неконтролируемо вращаться. Последующие испытания были более успешными, хотя также не обошлись без проблем. Во время полета в мае этого года на обеих ступенях ракеты произошли отказы двигателей, хотя в остальном большинство основных задач миссии были выполнены.