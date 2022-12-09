Спад на рынке жилой недвижимости продолжается в Казахстане

Недвижимость

За прошлый месяц в стране было продано 33 797 квартир и особняков.

Фото: Kazpravda.kz

В ноябре в Казахстане продано меньше квартир и особняков, чем месяцем ранее. По данным Бюро национальной статистики, за прошедший месяц зарегистрировано 33 797 сделок по купле-продаже жилья, из них 8 тыс. совершены по индивидуальным домам и 27 797 – по квартирам, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказали в бюро, по сравнению с октябрем (34 336) количество сделок уменьшилось на 1,6%.

«Больше трети сделок пришлись на города Алматы (7 071) и Астана (5 886). Меньше всего операций по продаже жилья проведено в области Улытау – 394 (1,2%). 

В сравнении с октябрем в ноябре наибольший рост сделок зарегистрирован в областях Ұлытау (22,4%), Абай (16,9%) и Жетісу (16,7%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в областях ЗКО (-22,8%), Павлодар (-16,1%) и Атырау (-11,6%)», – рассказали в БНС.

По сравнению с октябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 559, всего по ним совершено 25 797 сделок – это 76,3% от общего показателя по сделкам. По количеству комнат в продажах все еще лидируют 1-комнатные квартиры. В ноябре их было оформлено 10 368, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астана (61,6%), по 2-комнатным квартирам совершено 9 032 сделки.

По сравнению с октябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам выросло незначительно – +20 сделок и составило 8 тыс.. Наибольший рост сделок был отмечен в области Абай (+53 сделки), наибольшее снижение – в ЗКО (- 50 сделок).

Отметим, что цены на жилье, несмотря на снижение числа сделок, продолжают расти. Ранее также сообщалось, что в октябре количество сделок в сравнении с сентябрем снизилось на 3,8%.

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