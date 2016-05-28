​Спаренные надежды

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Юрий МАКАРОВ

Начнем с поражений. Во втором круге Зарина Дияс уступила румынке Симоне Халеп со счетом 6:7, 2:6. В женском парном разряде Юлия Путинцева с Еленой Остапенко (Латвия) предсказуемо проиграли сестрам Серене и Винус Уильямс (США) – 2:6, 2:6.

Но хорошего в последние дни на турнире в Париже было больше! Та же Юлия Путинцева в одиночном разряде вышла в третий круг, обыграв Андреа Петкович (Германия), – 6:2, 6:2. Победу в миксте вместе с французом Фабрисом Мартеном одержала Галина Воскобоева (над Катариной Среботник из Словении и австрийцем Александром Пейя – 6:4, 2:6, 10:4). Но особо порадовала Ярослава Шведова. Она успешно стартовала в женском парном разряде с Тимеа Бабош (Венгрия), победив сестер Арину и Анастасию Родио­новых из Австралии, – 4:6, 6:2, 6:1. А затем на пару с румыном Флорином Мегря первый номер казахстанского рейтинга обыграла чешку Люси Градецка и поляка Марцина Матковски – 6:4, 6:4.

Продолжат осенью

Завтра в чемпионате Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги будут сыграны матчи 13-го тура. Центральным среди них можно назвать поединок с участием «Актобе» и «Астаны»: все же столичный клуб – уверенный лидер турнирной таблицы, а хозяева поля занимают шестое место. Две команды из первой половины таблицы – это всегда заявка на особо пристальное внимание к результату такой игры.

А между 12-м и 13-м турами были проведены четвертьфинальные встречи Кубка Казахстана. «Кайрат» в Талдыкоргане обыграл футболистов «Жетысу» – 2:0, «Астана» в Петропавловске взяла верх над командой первой лиги «Кызыл-Жар» – 3:2, а павлодарский «Иртыш» в столице оказался сильнее соперников из кокшетауского «Окжетпеса» – 2:1. Вничью сыграли «Атырау» и «Ордабасы» из Шымкента, затем не выявили победителя и в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались атыраусцы – 4:1.

В полуфинал Кубка Казахстана-2016 вышли «Кайрат», «Астана», «Иртыш» и «Атырау». Спор за почетный трофей будет продолжен в сентябре. Финал же состоится 19 ноября.

Уступая по ходу

В ночь с пятницы на субботу мастера кожаной перчатки из команды Astana Arlans провели в Лондоне бои второй части полуфинального матча Всемирной серии бокса против соперников из British Lionhearts. Турнирная ситуация навязала землякам необходимость отыгрываться после поражения в первый день этого двухраундового поединка – 2:3.

А накануне обе команды показали очень насыщенный, плотный, техничный и быстрый бокс. Да, на старте казахстанцы проиграли, но никого из них в отсутствии боевого настроя не упрекнешь. В нашем составе два очка команде принесли Нурсултан Кощегулов (56 кг) и Мейирим Нурсултанов (75 кг), проиграли своим сверхмотивированным визави (британцы еще никогда не выходили в полуфинал WSB) Жомарт Ержан (49 кг), Самат Башенов (64 кг) и Мухамеджан Еркин (91 кг).

Кубок – у «Армана»

В Капшагае (Алматинская область) стартовал сезон пляжного футбола. В решающем матче за Кубок Казахстана-2016 встретились семикратные чемпионы страны из Павлодара (команда «Арман») и «Ушкын-Искра» из Астаны. Основное время не принесло успеха ни одной из соперничавших дружин – 4:4, а после серии пенальти поздравления принимали спортсмены с берегов Иртыша, выигравшие почетный трофей в четвертый раз.

В скором времени там же, в Капшагае, стартует очередной чемпионат Казахстана. 

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