​Спасали даже обезьян

Самые бесстрашные граж­дане Казахстана отметили на днях свой профессиональный праздник – День спасателя. 19 октября 1995 года образовался Комитет Рес­публики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, и тогда же Президент страны Нурсултан Назарбаев

подписал Указ об учреждении профессионального праздника.

В честь знаменательной даты были организованы учения. По сценарию после условного землетрясения происходит возгорание в одном из помещений фабрики. Сотрудникам необходимо отключить все оборудование и эвакуи­роваться в безопасное место, а пожарным расчетам – локализовать пожар и потушить его.

Как только сработал сигнал тревоги, пожарная машина тут же выехала из расположенного неподалеку места локации и направилась прямо к зданию фаб­рики. В течение полутора минут личный состав оказался там, где «пищал» датчик. Обнаружив, что ничего страшного не произошло и проводится учебная тренировка, пожарные приготовили машину к работе и проследили за полной эвакуацией людей. Условный очаг возгорания площадью около 20 кв. м огородили флажками, протянули к нему шланг и потушили воображаемый огонь.

Тем временем на улице работали медики. Они вынесли «пострадавшего» работника на носилках, положили на землю и по всем правилам оказали помощь. Мужчина улыбался, когда его осматривали и бинтовали голову. Он понимал, что находится на импровизированной сцене и все его снимают. А вот врачи до тех пор, пока необходимые процедуры не были проделаны самым тщательным образом, не признавали, что это всего лишь учебная тренировка.

Начальник пожарной части Изимжан Мусаев остался доволен уровнем подготовки как спасателей, так и сотрудников фабрики:

– Никто, кроме непосредственных организаторов учебной тренировки, не знал о ней, – рассказал он. – Мы получили сигнал на пульт и сразу прибыли на место, где поняли, что огонь, слава Богу, воображаемый. Работаем мы более 20 лет на крупных объектах, обеспечиваем пожарную безопас­ность и постоянно инструктируем сотрудников, как живыми и невредимыми выйти из здания и как использовать первичные средства пожаротушения.

В пожарную службу Изимжан Мусаев пришел совсем юным, сразу после получения среднего образования. Окончил Высшую школу пожарных в Алматы, долгие годы проработал в гарнизоне Алматинской области, а затем возглавил частную службу.

– Я помню, еще подростком хотел людям помогать и бороться с огнем. И это желание с годами не исчезло, – говорит спасатель. – Было страшно, но только поначалу. Я быстро привык. У нас иногда спрашивают, кто же идет в спасатели и конкретно в пожарные? Да обычные люди, у которых есть цель в жизни – спасать людей. Ничего сверхъестественного в нас нет, кроме беззаветной преданности своему делу. Конечно, пожарные – это одна из самых сложных специализаций. Но все мы одинаково уважаем друг друга вне зависимости от того, к какой службе принадлежим: водно-спасательной, аварийно-спасательной или любой другой.

– А представители какой специализации снимают с деревьев кошек? – решили уточнить мы.

– Все. И пожарные тоже это делают, – засмеялся спасатель. – Кошек мы частенько снимали, а один раз даже обезьянку! Это было давно. Животное из квартиры убежало на дерево, балкон послужил ему трамплином. Хозяин чуть ли не в обмороке лежал. Мы приехали, установили лестницу и достали ее. Обезьянка вначале прыгала по веткам, а потом сама пошла на руки, поняв, что мы ей добра желаем. Не кусалась! Так и вернули ее домой.

По словам Изимжана Мусаева, с годами техническое оснащение противопожарной службы стало совершеннее, спасатели работают сейчас гораздо быстрее и удобнее, чем в прежние времена:

– Начнем с того, что связь улучшилась. Раньше, если на произ­водстве кто-то обнаруживал возгорание, вынужден был звонить нам, а сейчас автоматика все делает сама. Сигнал приходит моментально. Машины мощные, скоростные. Если на дороге пробки, с нами взаимодействует дорожная полиция, которая помогает расчищать дорогу. Специальная форма спасателей сделана из высококачественных непроницаемых материалов. Мощность насоса, который качает воду и пену, и его производительность стали гораздо выше. Вот что не изменилось, так это состав пены. Каким был, таким и остался.

Ликвидировав последствия условного ЧП, спасатели предложили журналистам заняться пожарным ликбезом. Они притащили специальную емкость, налили в нее горючую жидкость и подожгли. Представителям СМИ было предложено самим погасить огонь с помощью огнетушителя.

– Берем огнетушитель, ставим его на землю, вырываем чеку, потом слегка нажимаем, чтобы проверить, идет ли пена. Если все в порядке, тогда направляем на огонь и нажимаем изо всей силы! – объяснил Изимжан Мусаев и сам продемонстрировал безупречное владение навыком. – Есть желаю­щие попробовать?

Первым вызвался журналист одного из республиканских каналов – крупный молодой мужчина. Он с успехом потушил очаг возгорания и остался очень этим доволен. Однако когда спасатели пригласили к пылающей емкости дам, возникла некоторая заминка. Согласилась только девушка из числа организаторов. Можно было бы рискнуть, если бы дело происходило в помещении – там хоть ветра нет. Но у открытого огня, когда направление ветра может измениться в секунду, а у тебя еще и распущенные волосы развеваются… В общем, пришлось довольствоваться одним наблюдением, а после оправдываться:

– Очень страшно...

– Да, стихия неконтролируемая. Но борьба с ней – наша миссия, – вошли в положение дел пожарные.

– Спасибо вам за это!