Спасать будут с комфортом

Регион принял 26 новых карет скорой помощи, половина из которых укомплектована как реанимобили. Остальные – стандартные машины для повседневной работы линейных бригад. Главный врач областной станции скорой помощи Ирина Штейгервальд нашла немало положительных изменений в комплектации этих «скорых». Здесь впервые медработники смогут помыть руки теплой водой благодаря установленному нагревателю, в машинах также есть дополнительные обогреватели салона, что очень актуально для костанайских морозных зим. Предусмотрен сейф для хранения наркотических и сильнодействующих препаратов и отдельный для хранения личных вещей сотрудников.

– Во всех машинах установлена хорошая вытяжная вентиляция, – рассказала Ирина Штейгервальд. – Приняты меры по безопасности персонала при транспортировке больных КВИ, то есть имеется изоляция салона машины и кабины. Очень хорошая аппаратура, в первую очередь дыхательная. Медработник может быстро подобрать необходимый режим на случай, если пациент может дышать самостоятельно или он интубирован. Можно использовать и режим ингаляции воздушной смесью, обогащенной кислородом. Минимальное время тратится на установку параметров, нет необходимости пользоваться специальными таблицами. Отдельные параметры для детей, подростка и взрослого.

Новая комплектация появилась благодаря тому, что производитель, а это алматинское предприятие, учел пожелания медработников. Как рассказали в областном управлении здравоохранения, это первая партия «скорых» машин, которые регион получит в нынешнем году. В ноябре ждут поступления еще 24 карет, но уже производства костанайского автопредприятия. Деньги на пополнение автопарка выделило Правительство по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

Руководитель управления здравоохранения Вячеслав Дудник подчеркнул, что благодаря этому решению к концу года регион полностью закроет вопрос с обеспечением транспортом мед­учреждений региона, в особенности станций скорой помощи. В течение последних 3 лет регион самостоятельно обновлял парк. Только в текущем году районные больницы и сельские врачебные амбулатории получили в общей сложности 100 новых УАЗов.