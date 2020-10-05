Спасать будут с комфортом
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Евгения Ермакова
Регион принял 26 новых карет скорой помощи, половина из которых укомплектована как реанимобили. Остальные – стандартные машины для повседневной работы линейных бригад. Главный врач областной станции скорой помощи Ирина Штейгервальд нашла немало положительных изменений в комплектации этих «скорых». Здесь впервые медработники смогут помыть руки теплой водой благодаря установленному нагревателю, в машинах также есть дополнительные обогреватели салона, что очень актуально для костанайских морозных зим. Предусмотрен сейф для хранения наркотических и сильнодействующих препаратов и отдельный для хранения личных вещей сотрудников.