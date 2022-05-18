В отечественный прокат вышли три картины, призванные через темы спорта, героизма в мирное время и на войне воспитывать в казахстанцах патриотизм. Это фильмы «Время патриотов», «Паралимпиец» и «Лето 1941 года».

Они не совсем типичны для нашего кино, которое традиционно делилось на фестивальное и коммерческое, драмы и комедии. Три очень хорошо сделанных новых фильма (в них есть искреннее желание представить Новый Казахстан) снимались не для галочки, а по инициативе продюсеров, прошедших через открытый и строгий питчинг 2019 года.

«Время патриотов»

Начнем с фильма «Время пат­риотов» Серикбола Утепбергенова, хорошо зарекомендовавшего себя в военной тематике через сериал «Жас улан» и фильм «Шестой пост». Новая картина и масштабом побольше, и профессионально более отточена. К примеру, удивляют эпизоды воздушного боя съемками и спец­эффектами, которых раньше в нашем кино мы не видели. Но дело, конечно, не только в том, что это редкий у нас жанр – военный экшн. Главное – картина вовремя появилась, нам нужен дух патриотизма.

Уже по названию фильма понятно, что герои несут на себе ролевые функции – спасать и защищать Родину. Два брата, Султан и Бекзат – военные. Старший – в разведке, младший служит в воздушных войсках. Один серьезный и ответственный, второй – романтичный и отчаянный. Султану дается задание выявить, что за теракт, который корнями уходит в арабские страны, готовится в Казахстане. Бекзат – один из лучших летчиков-испытателей, но его временно отстраняют от полетов за лихачества во время тренировок.

Султан узнает, что готовятся два взрыва – один в море, другой в воздухе. Судно якобы везет удоб­рения, а на самом деле – опас­ное химическое оружие, которое угрожает не только экологии города Актау, но и всей акватории Каспийского моря. Второй теракт планируется совершить с воздуха, сбросив бомбу на предприятие, где есть ядерный компонент.

Это интересный сценарный ход: обычно в такого рода экшнах все сфокусировано на одном объекте, и предотвращения взрыва на корабле было бы достаточно. Усиление сюжета вторым терактом делает фильм еще более интересным и драматургически связывает линии двух братьев. Я уже сказала, что воздушные бои сделаны захватывающе. Почему сделаны? Потому что многое делается на компьютере, и не может не радовать уровень CGI – компьютерной графики фильма, которая произведена в Казахстане, в компании «Кубики».

И все же в такого рода экшнах важны актеры. Не было бы фильмов «Крепкий орешек» без Брюса Уиллиса, «Миссия невыполнима» без Тома Круза, и для создания образов наших героев режиссер выбирает самых ярких, харизматичных казахстанских актеров. Султана играет Данияр Алшинов, который за пять лет снялся уже в полутора десятках отечественных фильмов и даже был приглашен для участия в европейском сериале. Бекзата играет молодой актер Сануржан Сулейменов. Он снимался у Серика Утепбергенова в фильме «Шестой пост», сыграл главную роль в картине «Крылья, подаренные матерью» и других. А если добавить, что пилота-напарника сыграл актер Аскар Ильясов, то очевиден звездный состав картины.

Продюсером «Времени патриотов» выступил Акбар Курманбаев – молодой человек, для которого это был дебют в качестве продюсера и сосценариста. Акбар, экономист по первому диплому, второе образование (кинопродюсера) получил в Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. В интервью Темирлану Тулегенову (программа «Камертон») он сказал, что два года обучения прошли «в плотной практике на кинопроизводстве».

На предпоказе сообщили: один из инициаторов создания этой картины – бывший министр обороны Нурлан Ермекбаев выступил также соавтором сценария. И это правильно: для того чтобы снимать военное кино, необходимо сотрудничество с военным ведомством, иначе не будет достоверности. Радует, что фильм получился не пропагандистским, а по-настоящему патриотическим, с сильными и умными героями, готовыми принимать самостоятельные решения в экстренной ситуации.

Сейчас надо говорить о том, что мы настолько привыкли критиковать наши реалии, что перестали уважать нашу государственность, независимость, усилия тех людей, которые сохраняют мирное небо у нас над головой. Кино – искусство массовое, поэтому не стоит забывать о его влиянии на зрителя, это то, что в советское время называлось воспитательной ролью кино. Отрицание этого фактора привело к тому, что мы и наши дети давно уже ориентируемся на американские ценности через американское кино.

«Паралимпиец»

Картина «Паралимпиец» – это фактически полнометражный дебют молодого режиссера Алдияра Байракимова. До этого из денег, выделенных на короткомет­ражную ленту, он снял полный метр – фильм «На грани» (2018) и завоевал несколько призов международных кинофестивалей.

«Паралимпиец» – история спорт­смена, который в авто­аварии потерял ногу, но нашел в себе силы вернуться в лыжный спорт, правда, паралимпийский.

Но такого рода фильмы не про спорт, они про силу духа людей, которые себе и всему миру доказывают, что могут больше, чем от них ожидают. Главную роль спортсмена Максата великолепно сыграл Аскар Ильясов. Это не простая роль, так как он должен был отразить самые разные состояния героя – от депрессии до восстановления и обретения воли к победе.

Опять-таки радует драматургия фильма: охвачено несколько лет жизни героя, а не одно событие. Это как настоящее голливудское кино, только с героем-казахом. А ведь фильм складывается из многих составляющих. Как говорится, короля делает свита. История не была бы столь интересной, если бы не персонаж тренера паралимпийской сборной, которого сыграл актер Еркен Губашев. Он видит потенциал Максата и дает возможность самому сделать выбор. В картине есть фраза: «На олимпиаде рождаются герои, а в паралимпийский спорт уже приходят героями».

Героизм человека спорта и показная гламурность спортивных мероприятий отображены в картине через эпизод, когда Максат снимается в рекламе. Его дядя считает, что главное – деньги, поэтому буквально заставляет племянника участвовать в съемках рекламы. Для Максата же спорт важен сам по себе, как чистое достижение, как борьба по гамбургскому счету. Спорт – это и характер, и формирование характера.

Признаюсь, что до этой картины я, как и многие, не особо обращала внимание на победы паралимпийцев, а ведь в основу сценария положена история лыжника Александра Калядина, который в 2018 году завоевал олимпийскую золотую медаль для Казахстана в спринте на полтора километра. Но это не био­графическая картина, а, скорее, собирательный образ. И это тоже патриотическое кино.

«Лето 1941 года»

Героев войны было много, а «пантеон героев» в нашем сознании, которое формирует прежде всего кинематограф, совсем не велик. Дело в том, что фильмы о героях Великой Отечественной войны снимают редко. В советское время был определенный идеологический перекос – показывать героями войны в основном людей славянской национальности. Поэтому было снято всего три фильма о казахстанских героях: «За нами Мос­ква» о Бауыржане Момышулы и 28 гвардейцах-панфиловцах, «Песнь о Маншук» о Маншук Маметовой и «Снайпер Алия» об Алие Молдагуловой.

Почему мне так понравился фильм «Лето 1941 года»? Он «возвращает» нам еще одного казахского героя войны – Ади Шарипова. Проходя мимо его памятника, я всегда думала о нем как об общественном деятеле и писателе и почти ничего не знала о его военных подвигах. Сценарист и режиссер фильма Бекбулат Шекеров (это его режиссерский дебют) буквально перелопатил все книги и рассказы Ади Шарипова при написании сценария. В результате мы получили еще один военный экшн, где рассказывается о партизанской борьбе в лесах Белоруссии в первые годы войны. Оказывается, за голову Сашки (так называли Ади), который возглавлял партизанский отряд, немцы давали большие деньги. Конечно, в фильме иногда довольно смешно смотрятся фашисты, но в целом картина наполнена действием и сильно эмоционально заряжена.

Одна из больших удач картины – актер Азамат Нигманов, сыгравший Ади Шарипова. Он казах, родившийся в Омске и работающий сейчас в одном из московских театров. Азамат уже снимался в казахстанских фильмах, к примеру, в «Приключении» Наримана Туребаева и «Желтой кошке» Адильхана Ержанова. Удивительно пластичный и многогранный актер! Мировую известность ему принесла роль в военном фильме «Конвой». В 2012 году он приезжал к нам на кинофестиваль «Евразия» с этим фильмом, а до этого картина была показана и получила приз на Берлинале. Азамату Нигманову не то чтобы очень идут военные роли, просто в нем есть определенная харизма сильного, цельного человека.

Второй казах в отряде – киногерой талантливого актера Шарифбека Закирова, сыгравшего, кстати говоря, главную роль еще в одном военном фильме – «Нар­тай», который сейчас тоже выходит в казахстанский прокат.

Таким образом, в нашем кино сформировалась целая плеяда актеров – позитивных героев, обладающих удивительной энергетикой: Данияр Алшинов, Азамат Нигманов, Аскар Ильясов, Сануржан Сулейменов, Шарифбек Закиров.

Большая часть фильма «Лето 1941 года» была снята в Беларуси во время пандемии, поэтому достоверность места съемки и места происходивших событий сохранены. Опытные оператор-постановщик фильма Марс Умаров и художник-постановщик Умирзак Шманов придали картине нужную достоверность. Мне, в частности, понравился эпизод, когда дорогу партизанам в лесу как бы указывает аруах отца главного героя. Отряд отходит в болото от наступающих немцев и, конечно же, они опасаются, что болото их затянет, и они могут утонуть. И тут появляется дух отца Сашки и как бы показывает место, где они могут безопасно пройти.

Казалось бы, военная картина, ретрофильм. Но события сегодняшних дней говорят: то, что еще вчера казалось нам прошлым, может стать страшным настоящим. И в этой ситуации роль кино, которое способно воспитать в нас силу духа и патриотизм, становится особенно важной.

В заключение мне хотелось бы сказать о том, что на сегодняшний день мы имеем богатый урожай казахстанских картин, запущенных в результате питчинга 2019 года ГЦПНК, которым руководила тогда Гульнара Сарсенова. Именно она обеспечила читку и обсуждение сценариев фильмов, открытый доступ к питчингу проектов, в результате которого 42 фильма запущены в производство. Потом было два года пандемии, во время которой кинематографисты, пусть и с большими трудностями, но продолжали снимать свои проекты, и вот только сейчас они выходят в прокат.

Здесь мы упомянули только три фильма патриотической тематики, а ведь есть еще такие интерес­ные картины, как «Дос-Мукасан» Айдына Сахамана, «Молочная девочка» Мадии Балжанова, «Аул» Серика Апрымова, «Хирург» Ардака Амиркулова, «От» Айжан Касымбековой, и многие другие фильмы, которые дойдут до нашего зрителя, если прокатчики согласятся их показать. И это тема отдельного разговора – почему казахстанскому кино трудно пробиться в собственном прокате.