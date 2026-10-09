Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана

Общество
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Командир пожарного отделения, чемпион мира, Азии, Казахстана, мастер спорта сразу по двум дисцип­линам, рекордсмен Книги рекордов – все эти звания принадлежат 36-летнему Ерсейту Бралину из Курмангазинского района. В июне этого года он вновь доказал, что человеческие возможности гораздо шире, чем принято думать. В одиночку протащив семь железнодорожных вагонов общей массой 165,2 тонны почти на 10 метров, он во второй раз вписал свое имя в историю казахстанских рекордов.

фото из архива Ерсейта Бралина

После 9-го класса Ерсейт Бралин поступил в аграрный колледж. Затем была срочная служба в армии, где он закалил свой характер, научился дисциплине, ответственности и умению принимать решения в самых сложных ситуациях. Затем несколько лет работы в охране. Именно тогда он узнал о наборе сотрудников в департамент по чрезвычайным ситуациям. Попробовал свои силы, успешно прошел отбор и в 2013 году надел форму спасателя.

Спасатель должен быть физически подготовленным, а в этом подмога – спорт. Штанга, гантели, силовое оборудование – так он начал свой путь к рекордам. Сегодня его жизнь полностью подчинена дисциплине. Каждая тренировка расписана буквально по минутам. Под руководством известного атырауского тренера Александра Литвинова чемпион занимается три раза в неделю по три-четыре часа. Каждое упражнение выполняется по определенной программе, нагрузка просчитывается заранее. Не менее строгим остается и режим питания. Чтобы выдерживать колоссальные нагрузки, спортсмен уже много лет придерживается тщательно выверенного рациона.

– Если хочешь быть сильнее кого-то, должен жить иначе, чем другие. Результат появляется не на соревнованиях. Он рождается каждый день за столом, в спортзале, в голове, – говорит Ерсейт Бралин.

В 2024 году Ерсейту Бралину было присвоено звание мастера спорта Республики Казах­стан по пауэрлифтингу. Кроме того, он является мастером спорта по грэпплингу. В том же году в Бишкеке он стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в весовой категории до 100 кг. Затем завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии. Уже в 2025 году поднялся на высшую ступень пьедестала чемпионата Азии, а в 2026-м стал чемпионом Казахстана по пауэрлифтингу. Однако настоящую известность далеко за пределами спортивного сообщества ему принесли вовсе не эти соревнования.

– Однажды в Интернете увидел, как спортсмен из Кыргызстана протащил железнодорожные вагоны. Для большинства это выглядит эффектным зрелищем. Для меня – новым вызовом. Тогда я подумал, что тоже смогу, – вспоминает Ерсейт Бралин.

Так начались другие, необычные тренировки. Первая попытка, два полностью загруженных железнодорожных вагона общей массой около 24 тонн. Получилось. Потом попробовал сдвинуть пять-шесть вагонов. Каждая новая тренировка требовала уже не только огромной физической силы, но расчета и психологичес­кой подготовки. В 2024 году Ерсейт Бралин впервые установил рекорд Западного Казахстана, протащив железнодорожный вагон массой 94 тонны. Однако останавливаться он не собирался. Следующей целью стал уже национальный рекорд. В июне 2026 года перед ним стояли семь железнодорожных вагонов общей массой 165,2 тонны. Когда прозвучала команда к старту, все годы тренировок свелись к одной минуте.

– Я думал только об одном – не подвести. Напряжен был до предела. Шаг за шагом состав начал двигаться. Каждый сантиметр давался невероятным усилием. Плечи буквально горели, ноги скользили по шпалам, дыхание сбивалось. Но многотонные вагоны продолжали медленно катиться вперед. Через минуту они преодолели 9 метров 75 сантиметров. Этого оказалось достаточно, чтобы обновить собственный рекорд Казахстана и стать героем Книги рекордов Казахстана, – вспоминает Ерсейт Бралин.

Имея множество титулов и рекордов, Ерсейт Бралин не считает, что достиг своего предела. Сегодня он уже готовится к новой цели – выполнить 20 приседаний со штангой весом 220 кг всего за две минуты и установить очередной рекорд.

#спасатель #Книга рекордов Казахстана #Ерсейт Бралин

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