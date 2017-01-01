Спасатели Акмолинской области помогли сельчанину встретить Новый год дома

Закон и Порядок
1203
В Акмолинской области накануне нового года успешно проведены поиски потерявшегося человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что 31 декабря в 10.45 в дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области поступило телефонное сообщение о том, что 30 декабря 2016 года житель села Новоалександровка пешком отправился в село Большой Мойнак и до настоящего времени не вернулся домой. В 11.00 на поиски мужчины были направлены гусеничный транспортный тягач – болотоход СПЧ-4 Атбасарского района и Нива – Марш ПЧ-13 Жаксынского района ДЧС. Одновременно спасатели пытались дозвониться на сотовый телефон потервшегося.

"Было понятно, что мужчина пробыл на холоде целую ночь и что время шло на минуты. Приблизительно в 12 часов после нескольких попыток дозвона получилось установить с ним связь, что помогло установить более точные координаты нахождения мужчины и скоординировать действия спасательных подразделений. В ходе беседы оперативный дежурный дал рекомендации Храпичеву по правилам поведения в зимних условиях, сохранению заряда сотового телефона. Гражданин поняв, что потерял ориентир не растерялся в сложившейся ситуации. Во избежание переохлаждения он организовал себе место для ночлежки соорудив укрытие, стараясь сохранить тепло. Кроме того, он вышел из дома с полной зарядкой сотового телефона, что помогло спасателям связаться с потерявшимся, при себе имел спички", - рассказали в спасательном ведомстве.

Благодаря подготовленности и собранности мужчины, слаженным действиям оперативного дежурного, сотрудников ОЧС Атбасарского района удалось оперативно в течение часа найти мужчину, которого доставили в Центральную районную больницу Атбасара.

"Состояние мужчины удовлетворительное, незначительное переохлаждение. От госпитализации отказался, в данное время находится дома", - сообщили в ДЧС.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]