Спасатели Алматы нашли пропавшего подростка в горах

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По имеющейся информации, 29 октября подросток самостоятельно выехал на автобусе из дома, расположенного в городе Конаев, в Алматы для покупки очков. Без сопровождения взрослых он направился в город и не вернулся домой.



В ходе поиска спасатели обнаружили подростка в хижине «Озерная». Вместе с ним находились двое его друзей.



Спасатели организовали спуск подростков с горной местности. В медицинской помощи они не нуждались. После спуска дети были переданы сотрудникам полиции.