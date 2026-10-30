Спасатели Алматы нашли пропавшего подростка в горах

Общество

В Бостандыкском районе города Алматы, в районе Большого Алматинского озера спасатели провели поиски подростка 2010 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz

По имеющейся информации, 29 октября подросток самостоятельно выехал на автобусе из дома, расположенного в городе Конаев, в Алматы для покупки очков. Без сопровождения взрослых он направился в город и не вернулся домой.

В ходе поиска спасатели обнаружили подростка в хижине «Озерная». Вместе с ним находились двое его друзей.

Спасатели организовали спуск подростков с горной местности. В медицинской помощи они не нуждались. После спуска дети  были переданы сотрудникам полиции.

#Алматы #спасатели #подросток

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