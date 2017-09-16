Спасатели два дня вызволяли застрявшую кошку на Сахалине
Сотрудники МЧС из-за отсутствия лестницы нужной длины два дня не могли спасти кошку, застрявшую в оконной раме в сахалинском городе Корсакове, сообщает портал sakhalin.info.
По информации портала, хозяин уехал и оставил животное в квартире. Кошка пыталась выбраться через окно на улицу и застряла. Спасатели не могли ее вызволить из-за того, что у них не было лестницы, которая доставала бы до третьего этажа.
За два дня эпопея о страдающей кошке стала главным сюжетом местных новостей. Свою помощь в спасении животного предлагали добровольцы-альпинисты и сердобольные соседи. Сотрудники МЧС пытались привлечь участкового, чтобы в его присутствии вскрыть дверь квартиры и вытащить животное внутрь помещения. Но идея с участковым оказалась еще более трудновыполнимой.
В итоге спасатели "удлинили" лестницу, поставив ее на крышу автомобиля. Живую, но истощенную и измученную кошку до приезда хозяина взяли на попечение соседи.