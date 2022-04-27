Спасатели ехали на пожар и попали в ДТП в Павлодарской области

Спасатели попали в ДТП, когда ехали на пожар в Баянауле. В областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям начали служебную проверку. Специалисты выясняют обстоятельства аварии, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района на служебном авто попали в ДТП с внедорожником 26 апреля.

«В селе Баянаул на пересечении улиц академика Бектурова и академика Сатпаева 22-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Land Сruiser 100», – рассказали в областном Департаменте полиции.

В ведомстве сообщили о двоих пострадавших – водителе и 30-летнем пассажире. Их доставили в баянаульскую больницу.

Однако в областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили, что пострадал ещё один сотрудник – 33-летний мужчина. Все они получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сообщили медики.

«У 30-летнего мужчины также перелом бёдер, голеностопного сустава. У него диагностировали травматический шок. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, – добавили в управлении здравоохранения. – У 22-летнего водителя – закрытый перелом бедра. Состояние средней степени тяжести. Второй пассажир также получил ушибленную рану века».

По данным ДЧС, сотрудники ехали к месту пожара.

Автомобили водворили на штрафстоянку. Полицейские назначили экспертизы и проверки.