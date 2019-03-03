Спасатели эвакуировали порядка 200 человек из ресторана в Петропавловске
Лаура Тусупбекова
В Петропавловске спасатели эвакуировали порядка 200 посетителей ресторана из-за задымления, передает Kazpravda.kz.
"2 марта в 23-31 на пульт "101" поступила информация о задымлении в подвальном помещении ресторана "Есиль", находящегося по улице Конституции Казахстана 5 в Петропавловске. На место ЧС немедленно выехали подразделения ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО". Была произведена эвакуация посетителей и персонала ресторана в количестве 200 человек, из них 15 детей. Источник возгорания обнаружен в тепловом колодце между рестораном и ближайшим многоэтажным зданием –горел мусор на площади 6 кв. м. Возгорание было локализовано в 23-49 и полностью ликвидировано в 00-01", – сообщила пресс-служба ДЧС СКО.
В настоящее время устанавливается причина происшествия.