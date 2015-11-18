​Спасатели к зиме готовы

Скорректированы планы действий. Создана группировка из 244 формирований. Их численность составляет 4 346 человек и 1 074 единиц техники.

На дороге республиканского значения будут функци­онировать два трассовых медико-спасательных пункта – в поселках Калкаман и Шидерты. Кроме того, в целях оперативного оказания помощи пострадавшим при снежных заносах и в сложных метеоусловиях на территории области организованы 179 пунктов обогрева со средней вместимостью 50 человек. Они созданы на базе учебных заведений и действующих сетей придорожного сервиса.

Помимо этого, подготовлены к действиям в зимний период 35 бригад скорой медицинской помощи. Санитарный транспорт оснащен специальным оборудованием и медикаментами, а в медицинских организациях запас лекарств обеспечит работу стационаров в течение двух месяцев.

Сотрудники подразделений ЧС области сделали запасы ГСМ для попавших в беду водителей и подготовили технику для расчистки дорог от заносов и эвакуации людей.

Не случайно говорят, что кто предупрежден – тот вооружен. Поэтому при получении штормовых предупреждений об ухудшении погодных условий будет организовано оповещение диспетчерских служб автовокзалов. Дополнительно задействуют операторов мобильной связи, радио и телевидение.

