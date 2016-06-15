Спасатели нашли двухлетнего малыша в Каскеленском ущелье

Закон и Порядок
Жания Уранкаева
Фото пресс-службы КЧС МВД РК
Спасатели нашли двухлетнего ребенка, сына сотрудника Или-Алатауского парка, на первом кордоне в Каскеленском ущелье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Поисковой группой были обследованы прилегающие к дому территории, а также 2 км дороги, проходящей вблизи дома.

"В 05.40 на помощь выдвинулись дополнительные силы в количестве 13 человек и 2 кинологических расчета. При наступлении рассвета возле дороги были найдены тапочки малыша. Поиски были организованы двумя группами с учетом захвата русла реки, проходящей в непосредственной близости от дороги", – рассказали подробности поиска в КЧС МВД РК. 

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В результате в 10.35 одна из поисковых групп, прочесывая местность вплотную к склону горы, в заросшем кустарником овраге обнаружила пропавшего малыша, спящего среди камней.

"После осмотра ребенка врач РОСО сделал вывод, что жизни ребенка ничто не угрожает, а полученные ссадины и царапины незначительны", – уточнили в пресс-службе ведомства. 

Как отметили в комитете, данный случай с счастливым исходом скорее исключение из суровой статистики. При подобных условиях (близость горной реки, ночная температура не более 10 градусов) найти живого и абсолютно здорового малыша шансы достаточно малы. 

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Напомним, 10 мая во время семейного отдыха на берегу реки Нуры в Акмолинской области пропала двухлетняя Эллина Кульдина. 21 мая стало известно, что тело девочки обнаружил в реке, в четырех км от села имени Кошкарбаева, один из местных рыбаков. Похороны малышки прошли в Астане 23 мая.

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