Спасатели нашли двухлетнего малыша в Каскеленском ущелье

Фото пресс-службы КЧС МВД РК
Спасатели нашли двухлетнего ребенка, сына сотрудника Или-Алатауского парка, на первом кордоне в Каскеленском ущелье, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на КЧС МВД РК.
Поисковой группой были обследованы прилегающие к дому территории, а также 2 км дороги, проходящей вблизи дома.
"В 05.40 на помощь выдвинулись дополнительные силы в количестве 13 человек и 2 кинологических расчета. При наступлении рассвета возле дороги были найдены тапочки малыша. Поиски были организованы двумя группами с учетом захвата русла реки, проходящей в непосредственной близости от дороги", – рассказали подробности поиска в КЧС МВД РК.
В результате в 10.35 одна из поисковых групп, прочесывая местность вплотную к склону горы, в заросшем кустарником овраге обнаружила пропавшего малыша, спящего среди камней.
"После осмотра ребенка врач РОСО сделал вывод, что жизни ребенка ничто не угрожает, а полученные ссадины и царапины незначительны", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в комитете, данный случай с счастливым исходом скорее исключение из суровой статистики. При подобных условиях (близость горной реки, ночная температура не более 10 градусов) найти живого и абсолютно здорового малыша шансы достаточно малы.
Напомним, 10 мая во время семейного отдыха на берегу реки Нуры в Акмолинской области пропала двухлетняя Эллина Кульдина. 21 мая стало известно, что тело девочки обнаружил в реке, в четырех км от села имени Кошкарбаева, один из местных рыбаков. Похороны малышки прошли
в Астане 23 мая.