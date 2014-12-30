Спасатели обнаружили пропавший авиалайнер AirAsia

Происшествия
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Фото с сайта itar-tass.com
Спасатели обнаружили пропавший авиалайнер AirAsia. Об этом на пресс-конференции в Джакарте заявил глава Национального поискового и спасательного агентства Индонезии Бамбанг Соэлистио, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство, ранее то же самое подтвердил и представитель министерства транспорта Индонезии Джоко Муржатмоджо.

"На данный момент мы можем подтвердить, что обломки принадлежат самолету AirAsia, – сказал он. – Были найдены дверь пассажирского салона и люк багажного отсека в море, в 160 километрах к юго-западу от города Пангкалан-Бун".

Чуть позже поступила информация о том, что пилоты, ведущие поиск лайнера, обнаружили на дне Яванского моря "затемнение, которое может быть самолетом".

По последним данным, индонезийские спасатели извлекли из моря в зоне поиска шесть тел, предположительно, пассажиров пропавшего А320-200.

Скоро в район катастрофы отправится министр транспорта Индонезии.

Также, по информации агентства, стали известны подробности последних минут полета лайнера. В частности, наземные службы Индонезии не разрешили экипажу пропавшего самолета сменить эшелон высоты, поскольку на нем выполнял полет другой лайнер.

По словам исполняющего обязанности начальника управления воздушного транспорта министерства транспорта Индонезии Джоко Муржамоджо, "диспетчер получил запрос на изменение курса – набрать высоту до 11,5 тысячи метров, а также отклониться от курса в левую сторону". Однако, по его словам, от наземных служб поступило распоряжение – только лишь уклониться влево и продолжать полет на высоте 9,7 тыс. метров, поскольку на запрашиваемом эшелоне находился другой борт". Практически сразу после этого связь с А320-200 была потеряна.

Напомним, в минувшее воскресенье, 28 декабря, лайнер компании AirAsia исчез с экранов радаров примерно через 40 мин после вылета.

По данным авиакомпании, на борту самолета, выполнявшего рейс QZ 8501 из индонезийского города Сурабая в Сингапур, находились 162 человека: 155 пассажиров (в том числе 17 детей), два пилота, бортинженер и четыре бортпроводника.

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