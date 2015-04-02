Спасатели обнаружили второй "черный ящик" разбившегося во Франции A320
Спасатели обнаружили второй "черный ящик" разбившегося во французских Альпах самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру, передает Kazpravda.kz.
Речь идет о бортовом самописце, который регистрирует технические параметры полета. Информации о том, в каком состоянии находится "черный ящик", пока нет.
Первый бортовой самописец, записывающий речевые переговоры экипажа, был найден в день катастрофы, 24 марта. На следующий день СМИ сообщили об обнаружении второго, но президент Франции Франсуа Олланд эту информацию опроверг. "Обнаружена оболочка от "черного ящика", но, к сожалению, пока не он сам", – пояснял он.