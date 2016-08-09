Общество
Спасатели Петропавловска организовали похоронный марш на пляже
Дамир Айдаров
В Петропавловске спасатели, перепробовав все стандартные методы профилактики безопасного отдыха на воде, пошли на крайние меры. В самый разгар купания сотрудники ЧС прямо на пляже включили похоронный марш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Одному нетрезвому отдыхающему, который оказался подставным, водолазы вручили траурный венок. Эту идею спасатели переняли у российских коллег. По словам чеэсников, больше всего трагедий на воде происходит именно в состоянии алкогольного опьянения. С начала года в области утонули 14 человек.

"Нашими силами совместно с местными исполнительными органами удалось спасти 37 человек, из них 14 детей… Мы провели сегодня такую массовую акцию по правилам безопасности на воде, потому что в основном случаи гибели происходят во время купания в нетрезвом виде", – отметил заместитель руководителя ГУ "Оперативно-спасательный отряд" ДЧС СКО Виктор Держанский.

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