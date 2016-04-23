Спасатели помогают продуктами жителям подтопленного Заречного в СКО
Азамат Сыздыкбаев
Спасательный автомобиль повышенной проходимости КамАЗ ежедневно поставляет продукты первой необходимости для жителей подтопленного поселка Заречный, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Северо-Казахстанской области.
Вследствие сильнейшего половодья, разлившегося в регионе этой весной, поселок Заречный оказался фактически отрезанным от остального мира. Единственной возможностью сообщения с другими населенными пунктами Казахстана для жителей села стали сотрудники спасательной службы.
По словам спасателя Марка Немшона, машина на месте стоит редко, и в магазины свежий хлеб и яйца, масло и молоко поступают как по конвейеру.
Как отмечается, спасательный КамАЗ выполняет функции не только доставщика продуктов, а иногда и "скорой помощи". Благодаря спасателям, утром 22 апреля на свет появился новый гражданин Казахстана. Ночью КамАЗ доставил к машине "скорой помощи" женщину на поздних сроках беременности. 28-летняя жительница поселка была оперативно доставлена в третьем часу ночи в областной перинатальный центр.
На случай ухудшения ситуации и подтопления домов на территории поселка и вблизи мест переливов были выставлены 2 мобильных поста. Автомобили высокой проходимости с экипажем из сотрудников ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" и ГУ "Оперативно-спасательный отряд" посменно дежурят в районе поселка.