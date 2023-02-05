Спасатели предотвратили подтопление 5 населенных пунктов на юге Казахстана

Фото пресс-службы МЧС РК

Сотрудники подразделений МЧС Алматинской и Жамбылской областей и служб акиматов предотвратили подтопление 5 населенных пунктов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Прошлой ночью спасатели боролись с нетипичным для зимы на юге явлением – паводком. Было задействовано 200 человек и 45 единиц техники.

Массовое таяние снега стало угрозой для пяти населенных пунктов.

Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала пребывать из полей.

Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях.

Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов - более 16 тысяч кубометров.

В Туркестанской области все подтопления ликвидированы.

Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.