Спасатели предотвратили самоубийство пенсионерки в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске спасли пытавшуюся свести счеты с жизнью пенсионерку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"67-летняя жительница Усть-Каменогорска прыгнула в Иртыш, пытаясь покончить жизнь самоубийством. На вызов выехали руководитель центральной водно-спасательной службы Сергей Мартьянов и сержант местной полиции Меир Рахимгалиев. Увидев женщину, они подплыли на максимально близкое расстояние и за обе руки вытащили на борт лодки", – сообщил во вторник агентству главный спасатель Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда Анатолий Рожков.
На берегу женщине оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась.
"Не всем удается выжить в такой холодной воде со стремительным течением, а она самостоятельно проплыла метров 700, осталась жива и здорова", – сказал Рожков.