​Спасатели предупреждают

Такое мнение было озвучено в рамках брифинга в СЦК вице-министром внутренних дел РК Юрием Ильиным. В частности, он уверен, что многих несчастных случаев можно было избежать, если бы люди придерживались элементарных правил безопасности.

Актуальными в зимний период он называет проблемы по высвобождению пленников снежных заносов на трассах, вне населенных пунктов, из высокогорных районов страны, оказанию первой медпомощи пострадавшим от отравления угарным газом и другое. В то же время отмечено, что МВД совместно с центральными и местными исполнительными органами проводятся мероприятия предупредительного характера по недопущению гибели людей в зимний период. В целом к работе в зимних условиях готовы как республиканские, так и местные исполнительные формирования и службы, системы оповещения и связи, энерго-, газо-, теп­ло-, водоснабжения и транспорт­ных коммуникаций. Но на случай осложнения обстановки, связанной с чрезвычайной ситуацией зимнего периода, создана группировка сил и средств аварийно-спасательных под­разделений общей числен­ностью более 12 тыс. человек личного состава и порядка 2 тыс. единиц техники, в том числе вертолеты.

Подразделениями по очистке снежных заносов подготовлено четкое распределение снегозадерживаю­щих устройств, особенно на трассах республиканского значения. Здесь определили 964 снегозаносимых участка, на которых уже установлено 35 тыс. снегозащитных щитов, а на спуски и подъемы завезено свыше 160 тыс. кубов противогололедных материалов. Большая работа проведена и службой «Қазақстан темір жолы». Так, на 900 железнодорожных участках сейчас установлены сборно-щитовые конструкции, что предотвратит возможные снежные заносы на пути следования поездов.

– На автодорогах международного и республиканского значения оборудовано 40 трассовых медико-спасательных пунктов и действует 503 пункта обогрева, подготовлено более 1 088 тысяч единиц инженерной и снегоочис­тительной техники, – проинформировал Юрий Ильин.

Кроме того, заключены договора подразделений «Казсельзащиты» с подразделениями «Каз­взрывпрома» о профилактическом спуске лавин, подготовлены материалы для профилактических работ, выставляются снегонаблюдательные посты для мониторинга ситуации по выпадению осадков в горной местности.

Между тем первыми жертвами зимнего сезона 2017 года уже стали как минимум 30 казахстанцев. Кто-то из них отправился на рыбалку без индивидуальных спасательных средств, а кто-то – погиб в пожарах от отравления угарным газом...