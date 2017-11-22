​Спасатели предупреждают

Такое мнение было озвучено в рамках брифинга в СЦК вице-министром внутренних дел РК Юрием Ильиным. В частности, он уверен, что многих несчастных случаев можно было избежать, если бы люди придерживались элементарных правил безопасности.
Актуальными в зимний период он называет проблемы по высвобождению пленников снежных заносов на трассах, вне населенных пунктов, из высокогорных районов страны, оказанию первой медпомощи пострадавшим от отравления угарным газом и другое. В то же время отмечено, что МВД совместно с центральными и местными исполнительными органами проводятся мероприятия предупредительного характера по недопущению гибели людей в зимний период. В целом к работе в зимних условиях готовы как республиканские, так и местные исполнительные формирования и службы, системы оповещения и связи, энерго-, газо-, тепло-, водоснабжения и транспортных коммуникаций. Но на случай осложнения обстановки, связанной с чрезвычайной ситуацией зимнего периода, создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью более 12 тыс. человек личного состава и порядка 2 тыс. единиц техники, в том числе вертолеты.
Подразделениями по очистке снежных заносов подготовлено четкое распределение снегозадерживающих устройств, особенно на трассах республиканского значения. Здесь определили 964 снегозаносимых участка, на которых уже установлено 35 тыс. снегозащитных щитов, а на спуски и подъемы завезено свыше 160 тыс. кубов противогололедных материалов. Большая работа проведена и службой «Қазақстан темір жолы». Так, на 900 железнодорожных участках сейчас установлены сборно-щитовые конструкции, что предотвратит возможные снежные заносы на пути следования поездов.
– На автодорогах международного и республиканского значения оборудовано 40 трассовых медико-спасательных пунктов и действует 503 пункта обогрева, подготовлено более 1 088 тысяч единиц инженерной и снегоочистительной техники, – проинформировал Юрий Ильин.
Кроме того, заключены договора подразделений «Казсельзащиты» с подразделениями «Казвзрывпрома» о профилактическом спуске лавин, подготовлены материалы для профилактических работ, выставляются снегонаблюдательные посты для мониторинга ситуации по выпадению осадков в горной местности.
Между тем первыми жертвами зимнего сезона 2017 года уже стали как минимум 30 казахстанцев. Кто-то из них отправился на рыбалку без индивидуальных спасательных средств, а кто-то – погиб в пожарах от отравления угарным газом...